Cae una red de tráfico de medicamentos ilegales liderada por un médico 'influencer' del 'fitness'

Medicamentos EFE

Los Mossos d'Esquadra, en una operación liderada por la Unidad Central de Blanqueo y la de Consumo de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), han desarticulado una red de tráfico de medicamentos ilegales y dopantes, que estaba liderada por un médico endocrinólogo conocido como 'influencer' del mundo del 'fitness'.

Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el jefe de la Unidad de Consumo, el sargento Santi López, que ha detallado que la explotación se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre tras iniciarse la investigación en enero.

En total se llevaron a cabo 13 entradas y registros y se detuvo a 9 personas --ocho hombres y una mujer-- entre ellos el endocrinólogo, que llegó a acumular cerca de 1,5 millones de euros a través del tráfico de estos medicamentos tanto en ámbito español como internacional.

De los detenidos, siete están vinculados al tráfico de estos medicamentos y los otros dos están relacionados con el blanqueo de capitales, ya que en total se intervinieron más de 300.000 euros en cuentas bancarias, 250.000 en efectivo y más de 150.000 dólares americanos en criptoactivos, y se bloquearon bienes inmuebles.

El médico era la "cara visible" de la red, ya que usaba su influencia en el mundo del culturismo y el 'fitness' para captar clientes, a través de consultas presenciales y online en las que recetaba estos medicamentos, que posteriormente vendía procedentes del mercado negro.

En total, se intervinieron 2.500 viales de la hormona del crecimiento y más de 500 pastillas para la mejora de la condición sexual, asociadas a la terapia de reemplazo de la testosterona (TST).

Terapias hormonales

La investigación comenzó en enero gracias a la denuncia de una persona que informó a la policía catalana, que posteriormente empezó a recabar indicios de esta estructura "sólida" que obtenía estos medicamentos procedentes de países bálticos, y que recibían ocultos en paquetes de cosmética, para posteriormente enviarlos a los clientes a través de empresas de paquetería.

El médico se encargaba de prescribir, principalmente, la hormona del crecimiento, indicada para el tratamiento del enanismo y otros trastornos genéticos, ya que se utiliza en el mundo del culturismo para favorecer el aumento de la fuerza y la calidad muscular, así como para reducir la grasa y ampliar el efecto de los esteroides.

También prescribía testosterona, un tratamiento médico para personas con bajo nivel de esta hormona y que, con un mal uso, puede producir efectos secundarios como la alteración del colesterol, la retención de líquidos y el aumento de problemas cardiovasculares.

En este sentido, estos medicamentos provenían de laboratorios 'under', nombre con el que se conoce en el mercado ilícito a las plataformas de distribución ilegales de medicamentos o sustancias dopantes ficticias bajo la apariencia de laboratorios reales.

Hombres jóvenes

En la rueda de prensa también ha participado la jefa clínica del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Bellvitge, Núria Vilarrasa, que ha advertido del "alto riego" que comporta seguir este tipo de tratamientos sin contar con un control médico y analítico pertinente.

"Tomar estas sustancias solo puede comportar riesgos para la salud, como el aumento de riesgo de ictus, enfermedades cardiovasculares, problemas de infertilidad y lesiones graves", ha resumido la doctora, que ha señalado que el tipo de paciente que acude a consulta tras el consumo de estas sustancias son mayoritariamente hombres jóvenes.

Blanqueo de capitales

El inicio de la actividad de esta red se remonta a 2020, pero la Unidad de Consumo no intervino en la operación hasta 2023, cuando se detectó un ingreso muy elevado de dinero, así como el desvío de este hacia el extranjero.

Los investigadores detectaron una estructura financiera opaca que el líder de la banda utilizaba para facilitar la evasión fiscal, a través de la creación de empresas en el extranjero y de hasta cuatro plataformas de criptomonedas.

Era a través de estas empresas donde recibía los pagos de los "clientes" que atendía en España, y cuando acumulaba un cierto volumen de capital realizaba movimientos; en cuanto a su nivel de vida, los mossos coinciden en que era alto, y añaden que llegó a comprar y vender coches de alta gama.

Además, entre el material intervenido tras la explotación del caso los investigadores localizaron cartas de un juego de rol valorado en más de 200.000 euros.

Trece entradas y varios registros

Con toda la información recopilada, la operación se llevó a cabo el pasado 26 de noviembre con 13 entradas y registros en diversos domicilios de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Vallirana (Barcelona) y Salou (Tarragona).

Finalmente, de los nueve detenidos, siete pasaron a disposición judicial por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal, y fueron puestos en libertad con medidas cautelares.