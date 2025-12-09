Los médicos mantienen el pulso con su huelga contra el Estatuto Marco

La manifestación médica, este martes, junto al Congreso Javier Lizón (Efe)

Los médicos protagonizaron este martes la primera de las cuatro jornadas de huelga con la que rechazan la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad, apoyados por varios gobiernos autonómicos.

La jornada fue calificada de éxito por los sindicatos convocantes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que cifraron el seguimiento entre un 85% y un 90% y denunciaron los “servicios mínimos abusivos” en la mayoría de las comunidades que, a su juicio, ofrecen datos de participación “maquillados sistemáticamente”.

Las consejerías autonómicas registraron datos desiguales –del 35% en Cantabria al 7,75% de La Rioja–, aunque varios gobiernos regionales del PP apoyaron las reivindicaciones y pidieron al Ministerio de Sanidad que rectifique su propuesta.

Esta es la tercera huelga que se convoca en seis meses y estuvo marcada por las concentraciones organizadas por diversos colectivos médicos frente a hospitales y centros de salud, las más numerosas en Madrid y Barcelona, impulsadas por Amyts y Metges de Catalunya (MC), respectivamente.

En un comunicado, la CESM insistió en que “toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales”, pues los convocantes de la huelga reclaman un estatuto propio –independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud– que reconozca sus particularidades, y rechazan la última propuesta del Ministerio, que sin embargo sostiene que incluyó todas las reivindicaciones que son de su competencia.

Datos regionales

El seguimiento fue desigual según los datos de la mayoría de los gobiernos autonómicos en centros de salud y hospitales.

En Cantabria, el consejero de Salud, César Pascual, subrayó el impacto asistencial de la huelga, que cifra en un 35%, y pidió a la ministra retirar la propuesta porque “lo único que está generando es conflicto en el sector y no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario”.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha cifró el seguimiento en el 34,4%. En Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, cifró en un 32% el seguimiento y mostró su comprensión con los profesionales ante una propuesta –la del Ministerio– “absolutamente fuera de lugar y de la defensa de su interés general”.

En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó al Gobierno que escuche las reivindicaciones de los médicos y los respete “como se merecen”.

En Castilla y León, la Consejería habló del 25,8% de seguimiento, y en Extremadura alcanzaba el 23,17% al mediodía, según los datos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que pidió al Gobierno escuchar y rectificar.

Con datos de las 13.00 horas, la Consejería de Salud de la Región de Murcia cifró en un 23,5% el seguimiento.

La Consejería de Sanidad de Canarias, por su parte, cifró el seguimiento en un 18,53%, una cifra similar a la facilitada por la Xunta de Galicia, del 18,24% en el turno de mañana, motivo por el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, reprochó “la falta de voluntad” negociadora del Ministerio de Sanidad.

En Aragón, el paro fue seguido por el 15,66% de los médicos de la jornada de mañana; en Asturias, por el 11,03%; y en La Rioja, un 7,75%, según las autoridades.

En Cataluña, el sindicato mayoritario, MC, secundó esta huelga de cuatro días y cifró el seguimiento en un 45% en las primeras horas, a falta de datos de la Generalitat.

Manifestaciones

En Barcelona, la manifestación convocada por MC partió de la Delegación del Gobierno en dirección a plaza Sant Jaume, con una pancarta con el lema “A ti también te afecta”.

Los concentrados, unos 800 según la Guardia Urbana, reclamaron también a la Generalitat la constitución de un espacio propio de negociación, donde se discutan condiciones de trabajo y aspectos asistenciales y organizativos.

En Madrid, unos 700 médicos y facultativos, según cálculos que la Delegación del Gobierno, secundaron la convocatoria del sindicato Amyts. Los participantes partieron pasadas las 10.30 horas del Congreso tras la pancarta “Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa”.

La protesta terminó frente al Ministerio de Sanidad, donde los congregados tildaron de “traidora” a la ministra por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad.

Mientras tanto, decenas de médicos del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria se concentraron a las puertas del centro, en una de las diversas concentraciones que están previstas por toda España a lo largo de los próximos días en coincidencia con la huelga.

En Galicia

En el caso de Galicia, los médicos aseguraron que las huelgas convocadas en la comunidad, con reivindicaciones a nivel estatal y autonómico, contaron con un seguimiento “masivo”, si bien se cumplieron de forma “escrupulosa” los servicios mínimos, que consideraron excesivos.

En la protesta de Santiago, María Pazo, representante de atención hospitalaria del sindicato O’Mega, señaló que el seguimiento tanto en centros de salud como hospitales era “masivo”.

“Los servicios mínimos se están respetando de manera escrupulosa, pero las personas que tienen capacidad de hacer huelga la están haciendo”, resumió. María Pazo señaló que también se pide a la Consellería de Sanidade que “cuando vaya al Consejo Interterritorial” apoye sus demandas.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, consiguió el 23,28%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 19,52%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 22,96%.