Trump ataca a los asistentes a los premios Kennedy: “Son horribles”

El presidente Trump y la primera dama, Melania, en los premios Octavio Guzmán (Efe)

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presentó la edición de 2025 de los premios del Centro Kennedy, en un acto marcado por sus comentarios directos hacia los asistentes y por el cambio de rumbo que su Gobierno impulsa en la institución cultural.

Trump, que tras su retorno al poder en enero asumió también la presidencia del Centro Kennedy, ha emprendido una ofensiva para rehacer la programación y la gestión del prestigioso recinto, que en los últimos meses ha afrontado numerosos despidos. Es la primera vez en la historia del centro artístico que un presidente encabeza la ceremonia.

El mandatario aseguró haber decidido “prácticamente solo” los ganadores de esta edición de los Kennedy Center Honors como parte de su estrategia para devolver “la grandeza” al espacio y poner fin, según dijo, a la programación y los contenidos “woke” (progresistas).

Durante su intervención, proclamó que “el Centro Kennedy ha vuelto y será más grande y mejor que nunca”, al destacar su labor en la recaudación de fondos desde su llegada al cargo.

En su discurso, el mandatario vinculó la persistencia de los homenajeados —Michael Crawford, Gloria Gaynor, la banda KISS, Sylvester Stallone y George Strait— con un mensaje dirigido al público. “Hay un hilo que conecta a estos tres artistas increíbles y es la persistencia… Muchos de ustedes son personas horribles y miserables, pero nunca se rinden… un compromiso inquebrantable con la excelencia absoluta… Todos han superado enormes obstáculos”, afirmó.

Trump recurrió a referencias cinematográficas al citar a Rocky Balboa, personaje interpretado por Stallone.

Así, recordó una de las líneas de la película: “Se trata de ganar; si sigues avanzando, así es como se gana”. Los Kennedy Center Honors son uno de los máximos reconocimientos culturales de Estados Unidos y se celebran desde 1978 normalmente con cinco homenajeados cada año.

La selección se basa en la excelencia artística y las contribuciones “significativas y duraderas” a las artes escénicas en EEUU, en un proceso que combina recomendaciones del público y de expertos con la decisión final de la dirección del centro, configurando una especie de “salón de la fama” anual de la cultura del país.