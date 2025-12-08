Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Trump ataca a los asistentes a los premios Kennedy: “Son horribles”

El mandatario estadounidense, presidente del prestigioso centro artístico, dice que intenta devolver “la grandeza” a este espacio

Efe
08/12/2025 22:24
El presidente Trump y la primera dama, Melania, en los premios
El presidente Trump y la primera dama, Melania, en los premios
Octavio Guzmán (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presentó la edición de 2025 de los premios del Centro Kennedy, en un acto marcado por sus comentarios directos hacia los asistentes y por el cambio de rumbo que su Gobierno impulsa en la institución cultural.

 Trump, que tras su retorno al poder en enero asumió también la presidencia del Centro Kennedy, ha emprendido una ofensiva para rehacer la programación y la gestión del prestigioso recinto, que en los últimos meses ha afrontado numerosos despidos. Es la primera vez en la historia del centro artístico que un presidente encabeza la ceremonia.

 El mandatario aseguró haber decidido “prácticamente solo” los ganadores de esta edición de los Kennedy Center Honors como parte de su estrategia para devolver “la grandeza” al espacio y poner fin, según dijo, a la programación y los contenidos “woke” (progresistas).

 Durante su intervención, proclamó que “el Centro Kennedy ha vuelto y será más grande y mejor que nunca”, al destacar su labor en la recaudación de fondos desde su llegada al cargo.

 En su discurso, el mandatario vinculó la persistencia de los homenajeados —Michael Crawford, Gloria Gaynor, la banda KISS, Sylvester Stallone y George Strait— con un mensaje dirigido al público. “Hay un hilo que conecta a estos tres artistas increíbles y es la persistencia… Muchos de ustedes son personas horribles y miserables, pero nunca se rinden… un compromiso inquebrantable con la excelencia absoluta… Todos han superado enormes obstáculos”, afirmó.

 Trump recurrió a referencias cinematográficas al citar a Rocky Balboa, personaje interpretado por Stallone. 

Así, recordó una de las líneas de la película: “Se trata de ganar; si sigues avanzando, así es como se gana”. Los Kennedy Center Honors son uno de los máximos reconocimientos culturales de Estados Unidos y se celebran desde 1978 normalmente con cinco homenajeados cada año.

 La selección se basa en la excelencia artística y las contribuciones “significativas y duraderas” a las artes escénicas en EEUU, en un proceso que combina recomendaciones del público y de expertos con la decisión final de la dirección del centro, configurando una especie de “salón de la fama” anual de la cultura del país. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Profesionales de la Medicina protestan en Valencia contra el Estatuto Marco

Los médicos convocan una huelga para reclamar un Estatuto Marco propio
EP
Vacas pastan nunha explotación gandeira da provincia da Coruña

Galicia ascende á novena posición dentro das potencias lácteas europeas
EP
Iria Trillo posa en Matogrande

Iria Trillo, organizadora de eventos: “Empecé de camarera y ahora coordino a casi 200 personas”
Noelia Díaz
El ideal gallego

Belarra asegura que el PSOE considera al feminismo "un pin de quita y pon"
Agencias