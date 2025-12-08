Seis científicos investigarán en centros catalanes el origen del foco de la peste

Ordeig ha adelantado que esta semana "será determinante" para avanzar en la información sobre el origen del brote EFE

Un comité científico integrado por seis expertos en peste porcina africana (PPA), coordinado logísticamente por el laboratorio público IRTA CReSA, comenzará esta semana la investigación del origen del brote, en los centros catalanes de estudio de esta enfermedad que decidan los científicos.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado este lunes de la composición de ese comité científico y, además, de que Corea del Sur ha aceptado la "regionalización" del brote de peste, lo que implica que importará producto porcino de toda España, excepto el que se produzca en un radio de veinte kilómetros en torno al foco de este episodio, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El comité científico, cuyos integrantes ya han comenzado a trabajar hoy, se reunirá mañana por primera vez para fijar su línea de actuación, que incluye determinar qué centros que investigan o estudian el virus de la PPA serán inspeccionados y qué protocolos de biocontención y bioseguridad han de ser revisados.

El grupo lo coordinará logísticamente el doctor Josep Usall, el director del IRTA-CReSa, dependiente de la Generalitat, y su coordinadora científica será Laura Pérez, del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), laboratorio de referencia de España y la Unión Europea y cuyo informe sobre el virus encontrado en los jabalíes muertos por PPA ha llevado a abrir esta segunda línea de investigación sobre el origen del brote.

Los otros miembros del comité científico son Gorka Aduriz Rekalde, jefe de Área de Sanidad Animal en el NEIKER-BRTA, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario; Massimo Palmarini, jefe del Departamento de Virología del Erasmus MC de Rotterdam (Países Bajos); y Gonzalo Pascual, director técnico y jefe de Área de Seguridad Biológica y Biocontención del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.

También forman parte del grupo de expertos Xavier Abad, jefe de la Unidad de Biocontención y Laboratorios NBS2 del IRTA-CReSA; y Diana Ramírez, jefa de la Plataforma de Infraestructuras de Producción Animal del IRTA-CreSA y presidenta del Comité Ético de Experimentación Animal del citado centro.

El conseller ha explicado que la investigación de este comité científico decidirá qué centros de alta contingencia, con sistemas catalogados como NBS2 y NBS3, serán auditados y, además, que su trabajo se desarrollará en paralelo con el que también realizan la Guardia Civil y los Mossos para buscar el origen del foco. "No hay competición, hay colaboración", ha recalcado.

"Compartiremos" el trabajo del grupo con ellos "cuando digan y como digan", ha dicho Ordeig, quien ha incidido en que se ayudarán "en todas las líneas de investigación abiertas".

En este sentido, ha pedido "prudencia, prudencia", y ha reiterado que no juzgarán ninguna hipótesis o informes, "que no son concluyentes", pero que "tampoco" las descartan. "Hace falta buscar y dejar trabajar", ha precisado.

Secuenciar el virus

Ordeig ha adelantado que esta semana "será determinante" para avanzar en la información sobre el origen del brote, ya que se acabará de secuenciar el virus de peste hallado en los jabalíes muertos y compararlo con la veintena de subgrupos identificados que circulan por Europa.

"El mensaje es que haremos las cosas bien porque los mejores especialistas están trabajando en ello", ha asegurado el conseller, quien ha pedido "confiar en el sistema de investigación y también en el IRTA-CReSA".

El IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Barcelona), y el CISA-INIA, en Madrid, son los dos únicos centros españoles que integran actualmente la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), una de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España catalogadas oficialmente como tal.

"Estamos todos movilizados. Los mayores expertos de Europa, del Estado y de Cataluña. Todos movilizados en esto", ha incidido Ordeig, quien no ha descartados más incorporaciones al comité científico si el trabajo del mismo así lo requiere.

Corea del Sur comprará porcino español

El conseller, por otro lado, ha informado de que Corea del Sur comprará porcino español excepto el que se produzca en el foco del brote, lo ha que ha calificado de "buena noticia", porque Cataluña vende cerdo y sus derivados a ese país por 120 millones de euros al año y porque supone "la reapertura de mercados".

Ordeig ha recordado que China, a la que Cataluña vende anualmente por valor de 486 millones de euros, aceptó "regionalizar" el efecto de la peste, y por tanto excluir de sus compras porcinas la provincia de Barcelona, y ha informado de que el Ministerio negocia la reapertura de su mercado con Japón, a la que vende al año 349 millones, y Filipinas, que compra 125 millones.

"Cataluña defiende y defenderá la 'regionalización' para el comercio extracomunitario", ha insistido.

Sin nuevos positivos fuera del foco del brote

Ordeig ha indicado que el número de jabalíes muertos que han dado positivo en el virus de la peste se mantiene en 13 y que no se ha detectado la presencia de la enfermedad en ninguna de las 56 granjas situadas en un radio del veinte kilómetros en torno al foco del brote.

Ha avanzado, además, que esta semana saldrán los primeros cerdos de los 36.500 que se crían sanos en esas granjas para ser sacrificados en el matadero que corresponda y ponerlos a disposición del mercado porcino interior. "Vamos por el buen camino, tenemos el foco contenido", ha subrayado.

Ordeig, además, ha agradecido a los ciudadanos del área metropolitana de Barcelona que hayan respetado de forma masiva este puente la prohibición de entrar en el medio natural en 91 municipios de la provincia de Barcelona para impedir la propagación del virus de la peste porcina.

También ha agradecido a cazadores y alcaldes de otros municipios de Cataluña las batidas que están haciendo para disminuir la cabaña de jabalís y, de esta forma, reducir la posibilidad de expansión del virus.