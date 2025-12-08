Los médicos convocan una huelga para reclamar un Estatuto Marco propio

Profesionales de la Medicina protestan en Valencia contra el Estatuto Marco Archivo El Ideal Gallego

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional los días 9 (hoy), 10, 11 y 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud propuesto desde el Ministerio de Sanidad.

En Galicia, convoca también O’Mega, mientras que CIG, CCOO, UGT y CSIF, así como el sindicato médico Simega, han manifestado su apoyo al paro.

Después de casi tres años de negociaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio, sindicatos y comités de huelga no se ha logrado un acuerdo satisfactorio para todas las partes sobre un documento que lleva vigente desde el año 2003.

Habrá concentraciones en todas las comunidades. En el caso de Madrid, la huelga comenzará con una manifestación hoy a las 10.00 horas con inicio en el Congreso y final frente al Ministerio de Sanidad.

Ministerio, comités y sindicatos no llegan a un acuerdo satisfactorio para todos tras tres años de negociación

Los profesionales ven necesario que el colectivo tenga un ámbito de debate diferenciado

Entre sus reivindicaciones, los sindicatos insisten en un Estatuto Marco propio para los médicos, ya que consideran que el capítulo específico que ofrece Sanidad no es suficiente.

Así, argumentan que esta petición se fundamenta en la necesidad que tiene el colectivo médico de tener un ámbito de negociación diferenciado y de tener interlocutores propios ante la Administración.

Tampoco están de acuerdo con la clasificación de los grupos profesionales. Así, indican que el Ministerio mantiene su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados Meces III con titulados Meces II, “de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos”, añaden.

Los médicos consideran que el nivel de responsabilidad no se tiene en cuenta para la clasificación. Además, apuntan que no se contempla el cambio del EBEP para crear una diferenciación dentro del grupo A para los Meces III con la creación del grupo A1+, “con las consecuencias retributivas que ello conlleva”.

En cuanto a la jornada de guardias, los sindicatos señalan que no se califica como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de la hora ordinaria.

“La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes. No se nos ofrecen garantías suficientes para que no se siga obligando a compañeros a tener jornadas semanales de más de 45 horas, puesto que el comodín de las ‘necesidades del servicio’ sigue vigente”, critican.

Además, indican que la movilidad forzosa se mantiene en el nuevo Estatuto Marco y rechazan el régimen de incompatibilidades “discriminatorio”.

Por otra parte, las organizaciones sindicales anunciaron el pasado jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero, y cada martes, por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

Sanidad se defiende

Por su parte, Sanidad defiende que el borrador del nuevo Estatuto Marco incorpora todas las demandas que entran dentro de su ámbito competencial.

Así, resalta que se han añadido estas tras un proceso de diálogo técnico y político que ha incluido más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades y otros actores implicados.

Sanidad considera que se ha alcanzado el máximo desarrollo dentro de los márgenes de una ley básica estatal, “articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas”.

Así, subraya que bloquear su aprobación por demandas ajenas al marco competencial implicaría desaprovechar una “oportunidad histórica” de reforma normativa, pendiente desde hace dos décadas.

El Ministerio recuerda que el borrador del Estatuto no puede invadir competencias autonómicas, como ley básica: “Debe respetar que la organización y gestión de los servicios sanitarios corresponde a las comunidades. No puede detallar aspectos operativos de gestión interna, porque sería inconstitucional”, explica.

Asimismo, recalca que las retribuciones específicas dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos, por lo que el Estatuto no puede establecer cifras.

Además, señala que no puede conceder jubilación anticipada, pues la competencia sobre ello recae únicamente en la Seguridad Social.

“El Estatuto Marco solo puede remitir al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo que regula los coeficientes reductores”, añade.