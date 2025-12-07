Mi cuenta

Sociedad

Muere el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de 'Señora mía' y otras baladas clásicas

Efe
07/12/2025 13:23
Sandro Giacobbe
Sandro Giacobbe
Instagram
El cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de clásicos de los Setenta como 'Señora mía' o 'El jardín prohibido', ha fallecido a los 75 años de edad en su casa de la localidad de Cogorno (norte), según han informado este viernes medios locales

Giacobbe (Génova, 1949), quien padecía un tumor desde hace diez años, obtuvo notoriedad en las décadas de los setenta y los ochenta con sus baladas románticas, con las que logró trascender las fronteras italianas y llegar a otros países.

Entre su repertorio, el artista tradujo al español algunas de sus canciones más recordadas como 'Señora mía', 'El jardín prohibido' o 'Los ojos de tu madre' y llegó a participar en 2003 en el Festival de Viña del Mar con 'E passa il tempo', quedando en segundo lugar.

El pasado marzo había hablado de su enfermedad en el programa de televisión 'Domenica in', confesando que ya no podía caminar ni ponerse en pie.

