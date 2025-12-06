Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Muere una mujer tras tirarse desde un décimo con sus dos hijos, que han resultado graves

Efe
06/12/2025 12:08
Una mujer de 48 años ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en un edificio de Madrid con sus dos hijos de 3 años, que han resultado heridos graves.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado a EFE fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.

A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de 3 años, que han resultado heridos graves y han sido trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.

