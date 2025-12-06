Muere una mujer tras tirarse desde un décimo con sus dos hijos, que han resultado graves

Emergencias 112 EC

Una mujer de 48 años ha muerto este sábado tras precipitarse desde un décimo piso en un edificio de Madrid con sus dos hijos de 3 años, que han resultado heridos graves.

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado a EFE fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.

A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de 3 años, que han resultado heridos graves y han sido trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.