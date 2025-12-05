Muere el escritor Alfonso Ussía, maestro del columnismo y colaborador de El Ideal Gallego

Alfonso Ussía

El escritor y periodista Alfonso Ussía falleció en Madrid, su ciudad natal, a los 77 años de edad, atrás queda una trayectoria excepcional de la que pudieron disfrutar en los últimos meses los lectores de El Ideal Gallego, donde firmaba cada día con su pluma afilada y plena de ironía la contraportada de la edición de papel. Ussía era además el más destacado columnista de El Debate desde hace algo más de cuatro años.

Columnista irreverente y autor de más de cuarenta libros, Ussía (Madrid, 1948) comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto empezó a publicar en destacados periódicos y revistas, como ABC, Diario 16, La Razón, Época, El Cocodrilo y finalmente El Debate. En todos ellos abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo. Su labor en el mundo de la comunicación también llegó a Antena 3 Radio, COPE, Onda Cero o Telecinco.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en agosto pasado cuando recogió, en su casa en Ruiloba (Cantabria), el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid, que le entregó la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Además de columnista prolífico, Ussía publicó más de 40 libros como 'Coplas, canciones y sonetos para antes de una guerra', 'Fustazos y caricias', 'Cosas que pasan', 'El temblor diario' o la serie 'Memorias del marqués de Sotoancho'.

Nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, entre sus reconocimientos figuran los premios González Ruano y Mariano de Cavia de Periodismo, el Jaime de Foxá de Literatura, la Pluma de Plata del Club de la Escritura, la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo o la Medalla de Oro de Madrid.