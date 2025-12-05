El PSOE lamenta el trato dado a las denunciantes de Francisco Salazar

Dirigentes socialistas en la manifestación del pasado 25-N Borja Sánchez-Trillo (Efe)

El PSOE reconoció este viernes que la comunicación con las denunciantes del exdirigente socialista y exasesor de la Moncloa Francisco Salazar no ha estado “a la altura” y lamentó no haberlas “arropado suficientemente”, mientras que el Partido Popular pidió el cese de la secretaria de Igualdad de partido, Pilar Bernabé, como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

En una nota informativa enviada a las federaciones regionales del partido, el PSOE lamentó no haber acompañado correctamente a las denunciantes, dos militantes de la formación que trabajaban con Salazar en la Moncloa y que depositaron sus testimonios en el canal interno del partido el pasado mes de julio.

“Nos duele que haya sucedido”, incidieron desde Ferraz, subrayando que su compromiso es “siempre seguir mejorando en la lucha contra el acoso hacia las mujeres y en el desarrollo de políticas de igualdad”.

En el documento, los socialistas explicaron que las denuncias contra Salazar “están siendo analizadas y contrastadas” por el Órgano contra el acoso “dentro del plazo” que recoge el protocolo que el partido aprobó el pasado mes de mayo.

Las conclusiones se reunirán en un informe que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por el partido y será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización, añadieron.

Además, incidieron en que las denuncias no fueron borradas del canal interno, sino que pasados 90 días desde el registro, el sistema “las oculta para extremar las garantías de protección de datos”.

Y precisaron que, además de este canal interno, el Órgano contra el acoso del partido “puede conocer y tramitar las denuncias a través de otros cauces distintos al sistema informático habilitado para ello”.

Así ha sido, según pusieron de ejemplo, en el caso del líder del PSOE en el municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, que ayer fue suspendido de militancia después de que una militante presentara una denuncia ante la Ejecutiva provincial de Málaga, que la remitió a la Ejecutiva regional y a la federal.

Moncloa lo desconocía

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró que en la Moncloa no tenían conocimiento de las actitudes de supuesto acoso sexual de Salazar.

Martín, quien fue secretario general de la Presidencia del Gobierno entre los años 2021 y 2023 y antes ostentó otras responsabilidades en Moncloa, aseveró que “nunca nadie” les trasladó “ninguna denuncia o ninguna información” relativa a este caso.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se refirió al caso de Paco Salazar y estimó que “el machismo es machismo, venga de donde venga”.

Díaz compartió su solidaridad con las víctimas y pidió que se actúe “con contundencia” en este caso, así como en otros, porque “el machismo es galopante en España” y las mujeres están “hartas” de estos comportamiento que sufren “a diario”.

El PP registró una propuesta en Les Corts Valencianes para pedir al Ejecutivo central el cese como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana de la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, “por su actitud negligente al no proteger a las víctimas del caso de Francisco Salazar”.

Los populares consideran que la conducta de Bernabé es “impropia de una persona que ejerce un cargo público en el que una de sus principales funciones consiste en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no tratar de silenciar las denuncias”.

El síndic –portavoz– del PP en Les Corts, Fernando Pastor, señaló que “el escándalo desatado” ha puesto de manifiesto “la mala gestión” realizada por Pilar Bernabé y por la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró.

Mientras, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, también se ha referido a este caso y ha subrayado que los problemas “se agolpan” en Moncloa y Ferraz sobre el “abuso y acoso a las mujeres”.