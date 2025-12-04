La gripe crece un 42% en una semana por el avance de los casos en niños

Un niño recibe una vacuna contra la gripe en La Rioja Archivo El Ideal Gallego

Los casos de gripe detectados en Atención Primaria se incrementaron un 42% en una semana, hasta alcanzar una tasa de 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes, siendo especialmente significativa el alza en niños, con el doble de contagios en los de uno a cuatro años y casi el triple en los menores de uno.

Así se desprende del último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que mantiene la tendencia al alza de todas las infecciones respiratorias (gripe, covid y Virus Respiratorio Sincitial-VRS, causante de la bronquiolitis) entre el 24 y el 30 de noviembre.

En concreto, la tasa de IRAs (infecciones respiratorias agudas detectadas en Atención Primaria), pasa de 521,3 a 643 casos/100.000 habitantes, si bien la intensidad con la que circulan sigue siendo baja, destaca el Instituto.

Pero el que más crece sigue siendo el de la gripe: tras entrar la semana pasada en la fase de epidemia, en el período analizado la tasa se sitúa en 170,4 cuando la precedente era de 119,9.

El grupo de edad más afectado es el de menores de uno a cuatro años, donde se duplica de 428,5 a 871,7, aunque el crecimiento es mucho mayor en los menores de un año, que casi se triplican al pasar de 267,2 a 766,6. Asimismo, y a diferencia de la anterior semana, cuando se mantuvo estable en 2,6, la subida de la gripe empieza a dejarse notar en los hospitales, con un ligero aumento de la tasa de ingresos a 3,9.

Por su parte, tras experimentar un retroceso la semana previa, el covid escala a más del doble en los centros de salud (de 4,7 a 11,6). En su caso, la mayor incidencia se presenta en el grupo 70-70 (14,7), seguido del de 60 a 69 (10,8), sin que ello por el momento se traslade a los hospitales, en los que la cifra de ingresos es de 0,6 (hace una semana era el 0,4).

Por su parte, el VRS aumenta del 18,2 al 25,7, lo cual provoca un ligero incremento de hospitalizaciones del 0,8 a 1,7.

Galicia, al alza

Por su parte, en Galicia la ola de gripe continúa al alza pero con una intensidad baja, tal y como informó la Consellería de Sanidade en base su informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 24 al 30 de noviembre.

Respecto a la semana anterior, se registró un aumento en la tasa de consultas por gripe en Atención Primaria de un 16,2%. Esta tasa se sitúa en 83,8 consultas por 100.000 habitantes. Por grupos de edad, la tasa de consultas subió en todos con excepción del de mayores de 80 años, en el que permaneció estable.

El grupo con la mayor tasa de consultas sigue siendo el de cero a cuatro años con 192,2 consultas por 100.000 habitantes, si bien en esta semana el mayor incremento se produjo en el grupo de 20 a 59 años (del 26,1%).

En cuanto a las áreas sanitarias, el aumento de la tasa de consultas tuvo lugar en todas excepto en las de A Coruña, Santiago y Ferrol. Destaca el aumento del área sanitaria de Vigo, que es del 84,7%.

El virus de la gripe tipo A continúa siendo el predominante, afectando en mayor medida a la población de mayor edad. Por ello, causa también un mayor número de hospitalizaciones.

ç A este respecto, en la última semana ingresaron 249 personas con gripe confirmada, un 6% menos que en la semana anterior (234 ingresos).

Por grupos de edad, la tasa únicamente no aumenta en los grupos de cinco a 19 años y de 20 a 59 años. Destaca además el incremento observado en el grupo de cero a cuatro años, que cuadriplicó su valor y pasa así a ser el tercer grupo con la tasa más elevada por detrás de los grupos de 60 a 70 años y de 80 y más años.

Por área sanitaria, la tasa de ingresos aumentó en todas excepto en las de A Coruña y Ourense, donde descendió un 26,7% y un 14,1% respectivamente.

Los mayores incrementos se produjeron en las áreas de Vigo (46,7%), Pontevedra (33,6%) y Ferrol (31,4%). En lo que va de temporada de gripe se notificaron 1.316 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

Por otra parte, recogen también que la red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos aumentaron un 12,5% y un 27,4% respectivamente.

En base a estos datos, avanzan que para la próxima semana es probable que se alcance el nivel medio de intensidad de la ola epidémica.