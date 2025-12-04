España se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel en el certamen

RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del mismo por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso

La salida del festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

Según ha informado en un comunicado RTVE, su secretario general, Alfonso Morales, ha defendido la posición del ente público que ya citó el pasado jueves en el Senado su presidente, José Pablo López, quien afirmó que las medidas aprobadas por la UER para conciliar a todas las posturas eran "insuficientes".

"Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral", ha remarcado Morales.

Con el apoyo de siete países que suscribieron el escrito formal remitido a este propósito, RTVE ha forzado que las votaciones que se realizaran en esta jornada fuesen secretas.

RTVE ha pedido incluir asimismo una en torno a la posible suspensión temporal de la KAN por un período mínimo de un año y, en caso de no aprobarse, ha ratificado que no participaría en la edición de 2026. Una contundente mayoría expresó, sin embargo, que no era necesario votar sobre Israel.

Al término de las intervenciones de todos los países, sí se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia, que afectará al sistema de voto que RTVE y otros países habían puesto en entredicho tras las puntuaciones obtenidas por Israel en las dos últimas ediciones, las más altas del público, coincidiendo con su ofensiva en Gaza.

Entre estas, figura reducir de 20 a 10 el número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y reinstaurar el voto del jurado en las semifinales. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones.

En su cuenta de la red social X, José Pablo López ha publicado un mensaje tras la reunión: "Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

Además, ha confirmado que, pese a la retirada de España, el compromiso de RTVE con Benidorm Fest "sigue intacto" y redoblarán sus esfuerzos en 2026 en este festival, que fue concebido para elegir al representante de España en Eurovisión.

A través de la red social Bluesky, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expresado su orgullo por la decisión de RTVE de anteponer los derechos humanos: "La cultura siempre debe estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio de Gaza".

En esta línea y también en Bluesky, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que RTVE ha tomado la decisión "correcta" por anteponer los derechos humanos a los intereses económicos, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha agradecido al ente público que no participe en Eurovisión: "Televisión pública contra el genocidio. Gracias por defender la dignidad".

Por su parte, la número dos de Podemos y eurodiputada Irene Montero ha comentado en X que "el Gobierno debe ser igual de valiente que RTVE y romper todas las relaciones con Israel".

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).

Año tras año, la retransmisión del festival es en España el evento no deportivo más visto. En 2025, superó el 50 % de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 de personas.