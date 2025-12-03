Una de cada tres mujeres sufrió violencia por parte de la pareja en España

Dos mujeres en la manifestación del pasado 25-N en Valencia Kai Fösterling (Efe)

Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja en algún momento de su vida, son 6,4 millones de víctimas; un maltrato que provoca que 1,6 millones de víctimas sigan teniendo secuelas físicas o mentales.

El Ministerio de Igualdad ha presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada con casi 11.800 entrevistas, que ofrece la radiografía más completa de la violencia machista en España cada cinco años.

El 30% de las mujeres ha experimentado al menos un tipo de violencia –física, sexual, económica y psicológica– por parte de su pareja o expareja. Fuera del ámbito de la pareja, ha sufrido violencia sexual el 14,5 % de las mujeres mayores de 16 años, más de tres millones.

En concreto, el 12,7% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida (2,7 millones); el 11,7% ha padecido violencia económica y el 20,9% violencia psicológica emocional.

“Entra con enorme fuerza en la violencia machista la digital”, ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Se calcula que el 12,2% de las mujeres ha sido objeto de acoso digital, con o sin connotaciones sexuales, en algún momento de sus vidas.

Las mujeres más jóvenes son las que más lo han sufrido: 34,5% de quienes tienen entre 18 y 24 años.

Siete de cada diez víctimas en el ámbito de la pareja la sufrieron en más de una ocasión; de ellas, el 39,2% asegura que la violencia ha durado más de cinco años.

“Los datos reflejan la realidad frente al negacionismo”, ha aseverado Redondo: “Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia machista en algún momento de su relación”, ha señalado la ministra, quien ha expresado el compromiso de seguir reforzando los recursos y avanzar con “una legislación más ajustada a las necesidades de las mujeres”.

Violencia económica

En cuanto a la violencia económica, esta incluye conductas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento; impedirle el acceso a la cuenta bancaria; no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar; impedirle realizar compras necesarias; controlar de forma excesiva el gasto; no pagar facturas o la hipoteca que están a nombre de ambos, sin informar a la mujer.

Lo han sufrido el 11,7%. De las que tienen hijos, al 11% su expareja no le ha pagado el importe correspondiente a la pensión alimenticia en al menos una ocasión.

Cuando son los hombres los que toman las decisiones económicas y financieras, tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia de la pareja actual que quienes hablan y deciden en común. Ha sufrido violencia el 38,5 % de las mujeres en esas circunstancias.

El 20,9 % de las mujeres son víctimas de violencia psicológica emocional de la pareja y el 25,1% ha sufrido violencia psicológica de control. La encuesta también remarca que la violencia psicológica o la económica están presentes en prácticamente todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual; en el 95,6% de los casos.

Han denunciado la violencia sufrida en el ámbito de la pareja el 16,8% de las víctimas.

En el caso de la violencia ejercida por la pareja actual, el 75,1% denunció la propia víctima y el 24,9% otra persona o institución, mientras que en las denuncias de la violencia de parejas pasadas, el 89,9% fueron puestas por la mujer.

Este trabajo indica que el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia por parte de alguna pareja pasada terminó la relación como consecuencia de esos episodios violentos.

Entre las mayores de 75 años ese porcentaje se rebaja hasta el 26%. Se estima que entre 1.197.360 y 1.824.875 personas menores de edad vivían en hogares en los que la mujer estaba sufriendo algún tipo de violencia en la pareja.

El 73,5% de las mujeres que ha vivido violencia física, sexual o emocional de la pareja y el 82,6% de las que ha padecido violencia física y/o violencia sexual, ha tenido consecuencias psicológicas derivadas de esta violencia y el 48,4 ha tenido lesiones físicas.

Esa violencia tiene consecuencias en la salud que perduran aunque haya finalizado. La probabilidad de haber tenido intentos de suicidio es casi once veces mayor entre las que ha padecido violencia física o sexual en la pareja que entre las que nunca la han sufrido.