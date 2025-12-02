Los reyes inauguran la muestra de la reina española que más se adelantó a su tiempo

Los reyes posan junto a mujeres supervivientes de trata con las que se reunieron este martesr tras la inauguración S. Pérez (Efe)

Los reyes inauguraron este martes la exposición dedicada a la reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales, donde el rey Felipe VI pudo contemplar objetos que rodearon la vida de su bisabuela y madrina.

La exposición reúne 350 obras, documentos, libros y fotografías de Victoria Eugenia (Balmoral, 1887-Lausana 1969). La muestra, que se podrá ver hasta el 5 de abril de 2026, refleja la vida de una mujer adelantada a su tiempo, lectora incansable, acostumbrada a practicar deporte, fumadora, que modernizó la corte y emprendió una labor institucional en favor de los más necesitados que fortaleció el sistema sanitario español, con la creación del cuerpo de damas enfermeras.

La exposición revisita una figura que definió una nueva forma de ser reina consorte, combinando su papel oficial con la realización de labores humanitarias de una forma moderna y renovada.

Segunda de los cuatro hijos del príncipe Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz del Reino Unido, Victoria Eugenia de Battenberg fue la menor de las nietas de la reina Victoria de Inglaterra.

Su educación se desarrolló en la corte británica durante los últimos años del reinado de su abuela.

Conocida familiarmente como Ena, por el último de los nombres que recibió en la pila bautismal, conoció a Alfonso XIII (1886-1941) durante la visita de Estado que realizó a Inglaterra en junio de 1905 y en enero de 1906 se anunció su compromiso con el rey.

Tuvieron seis hijos, entre ellos don Juan de Borbón, conde de Barcelona y abuelo de Felipe VI.

Tras su instalación en el Palacio Real de Madrid, Victoria Eugenia suavizó el protocolo en la corte española.

Alejada de la política, dedicó gran parte de su actividad pública a labores benéficas y asistenciales, como la reorganización de la Cruz Roja y de la Liga Antituberculosa, o la creación de una Escuela de Enfermeras y de la Liga contra el Cáncer.

Entre las 350 piezas de la muestra están la carroza de su boda, su traje de montar, el manto de armiño que perteneció a Isabel II, y la tiara ‘Flor de lis’.

Así, siguiendo el ejemplo de la revolucionaria Ena, tras la inauguración los reyes mantuvieron un encuentro con 15 mujeres supervivientes de la trata que recibieron formación gastronómica en colaboración con la asociación Apramp.

Era la primera vez que Felipe VI acudía a un acto de esta asociación con la que la reina Letizia lleva implicada varios años.