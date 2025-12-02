La jueza de la dana eleva a 230 el número de muertos a causa de las riadas del 29 de octubre de 2024

Una mujer camina entre los escombros acumulados de una calle de Paiporta Archivo El Ideal Gallego

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana elevó a 230 el número de víctimas mortales que dejan las trágicas riadas del 29 de octubre de 2024 al añadir el fallecimiento de un anciano residente en esa localidad y que murió en el Hospital La Fe de Valencia días después, el 3 de noviembre.

Así consta en un auto de este martes en el que la instructora actualiza la cifra de víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, dado que están en análisis nueve personas fallecidas, respecto de las cuales sus familiares pidieron ante el órgano judicial que sean reconocidas como fallecidas en la dana.

En este último caso, tras la petición de un hijo, la jueza acordó recabar del Instituto de Medicina Legal (IML) un informe forense sobre la relación de causalidad entre la muerte de su padre y las circunstancias sufridas por esta persona en Catarroja.

El informe del IML, del pasado noviembre, constata que el anciano, de 74 años, estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda, una planta baja de Catarroja, ya que, como consecuencia de la entrada de agua, no pudo refugiarse ni acudir a otro lugar.

La permanencia en agua fría, la limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico derivó en que esta persona, que padecía patologías previas, sufriera un tromboembolismo pulmonar, lo que, como afirma el informe forense, “conllevó finalmente su fallecimiento en fecha de 3 de noviembre de 2024, en el hospital La Fe de Valencia”.

Por lo tanto, señala el auto, debe considerarse como la víctima de la dana número 230.

La última víctima de la riada que figuraba reconocida en el listado judicial era Scalett, la bebé no nacida de Janine Brigitte, una joven de 26 años embarazada de ocho meses cuando falleció en en Riba-roja el mismo 29-O.

El informe forense ampliatorio determinó que se consideraba “una gestación viable al tratarse de un feto de más de 24 semanas y más de 500 gramos de peso por la edad gestacional”.

Los mensajes de Pradas

Además, la magistrada dictó una providencia en la que pregunta a la exconsellera de Justicia e Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, si quiere aportar “voluntariamente” al procedimiento mensajes mantenidos a través de WhatsApp del 29-O.

Así consta en una providencia de ayer donde la instructora señala que dado que Pradas manifestó “públicamente estar en posesión de mensajes de whatsap de fecha de 29 de octubre de 2024, relacionados con la dana y con los hechos objeto del presente procedimiento, y que no han sido aportados a la causa”, se le requiere para que, en el plazo de un día, “manifieste si los aporta voluntariamente para su unión a la causa”. En caso de que fueran aportados, acuerda que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) los coteje.

La magistrada hizo este requerimiento después de que Pradas, en una entrevista en el programa ‘Salvados’ , relatara las llamadas con el entonces president, Carlos Mazón, e hizo notar que en la causa no habló de los guasaps de ese día.

En este sentido, dijo que el último intercambio de mensajería debió ser en torno a las 14.00 horas porque, a partir de ahí, el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que declaró en la causa como testigo, le dijo que le fuera informando a él.

En la misma providencia, y ante la conformidad manifestada por Cuenca en su declaración del pasado 26 de noviembre, la jueza le requirió para que, en el plazo de cinco días, aporte al juzgado una factura de su teléfono, correspondiente al 29-O, a fin de que la LAJ pueda cotejar con ella las llamadas y mensajes que recibió o efectuó con Pradas; el ex secretario de Emergencias e investigado, Emilio Argüeso, y Mazón durante esa jornada.

En el cotejo deberá hacerse constar si las llamadas o mensajes son entrantes o salientes y su duración. Cuenca fue citado en relación con las llamadas aportadas por la defensa de Pradas de su teléfono del 29-O y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Les Corts.

El testigo enumeró una serie de llamadas en esa jornada y declaró que, minutos después de las 16.56 horas, contactó con Mazón por WhatsApp y le comentó que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado.

Mazón le contestó que “perfecto” y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

La jueza le preguntó si conservaba los mensajes pero el testigo dijo que “no” porque tenía el móvil “lleno” y en julio se hizo el cambio sin hacer algunas copias de seguridad.