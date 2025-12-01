Zarzuela afea que el emérito pida a la juventud apoyo al rey

Imagen del vídeo difundido por Juan Carlos I Efe

La Casa del Rey consideró que el vídeo publicado en redes sociales por Juan Carlos I reclamando el apoyo de los jóvenes a la labor del rey Felipe VI “no parece oportuno ni necesario”.

Así lo trasladaron fuentes de Zarzuela, que reaccionaron de esta forma tras la publicación de la grabación del emérito, de la que no habían sido informados. En general, la Casa del Rey no comenta nada en relación con Juan Carlos I.

No se pronunció ni por la publicación en Francia de sus memorias ni por la entrevista ofrecida la semana pasada a la televisión francesa.

Con su grabación, de un minuto y medio, busca trasladar un mensaje a los más jóvenes, “sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España”.

“Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es”, reivindicó Juan Carlos I.

El emérito justificó la publicación de sus memorias en vísperas del 50 aniversario de su proclamación.

Lo hizo, “con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas”.

“La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo”, resaltó Juan Carlos I.

En este punto, ha sido cuando el padre del rey se dirige a los jóvenes: “Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo”.

“Gracias por escucharme, un fuerte abrazo”, concluyó.