Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Secuestran en Toledo al perro campeón de Italia 'Atos del Poggetto' mientras se preparaba para el Mundial

Efe
01/12/2025 13:15
Atos del Poggetto
Atos del Poggetto
Europa Press
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Atos del Poggetto, braco alemán campeón de Italia en la categoría de perros de muestra y representante del equipo italiano en el Campeonato Mundial de Bracos Alemanes, ha sido secuestrado en Fuensalida, en la provincia de Toledo (España), donde se encontraba preparándose para la próxima competición mundial organizada por la ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) y CEBA (Club Español del Braco Alemán), según asegura la propietaria del can.

El perro se encontraba dentro de la furgoneta de su entrenador, Roberto Scarpecci, aparcada durante una sesión de entrenamiento. Durante el descanso habitual de los perros, que tiene lugar en la furgoneta del adiestrador, unos desconocidos rompieron la ventana trasera del vehículo, precisamente la que da al compartimento donde se encontraban dos perros, y se llevaron solo a Atos, un detalle que hace pensar en un robo selectivo.

La propietaria, que se encuentra "destrozada", ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y ha difundido llamamientos con recompensa. Asimismo, ha pedido la máxima difusión en España y la ayuda de cualquiera que pueda proporcionar información útil para su localización, poniéndose en contacto con la Guardia Civil de Fuensalida (Toledo).

Atos responde al nombre de Atos del Poggetto y está debidamente registrado para las competiciones oficiales.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Renfe refuerza la conexión Galicia-Madrid con casi 1.200 plazas extra el lunes 8 para facilitar el retorno de puente
EP
El ideal gallego

La madre de Yoel Quispe cree que el autor de su muerte busca reducir pena tras mostrar arrepentimiento en una carta
EP
puntonegrosg2

Desmantelan un punto de tráfico de drogas en la Sagrada Familia
Abel Peña
Escombros de los tres tanques de crudo de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña

Os Castros recupera sus vistas tras el derribo de los tanques de crudo de Repsol
Iván Aguiar