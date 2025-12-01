Salomé Pradas rechaza volver a declarar ante la jueza de la dana

Pradas, Mazón y Feijóo, en el Centro de Emergencias de la Generalitat Archivo El Ideal Gallego

La exconsellera de Justicia e Interior en el día de la dana, Salomé Pradas, comunicó a la jueza que investiga la gestión de las riadas que no quiere volver a declarar en la causa en la que figura como investigada.

Se reitera en la comparecencia que ya realizó ante este órgano el pasado 11 de abril.

Así se lo trasladó Pradas a la instructora en un escrito en el que responde a la pregunta que le formuló el pasado viernes de si quería volver a declarar en la causa, después de que la acusación popular que ejerce Podemos pidiera incorporar a la causa, dos días antes de su emisión, el vídeo de la entrevista que el programa ‘Salvados’ de ‘La Sexta’ hizo a Pradas y que se emitió este pasado domingo.

La jueza pidió a la defensa de Pradas que manifestara si deseaba volver a declarar en sede judicial y, en caso de respuesta afirmativa, se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

Sin embargo, la exconsellera rechazó esa posibilidad. La defensa alega en su escrito que Pradas ya compareció en el momento en el que fue señalada su declaración y prestó “la oportuna y detallada declaración en relación con los hechos que son objeto de las presentes diligencias”.

En esa declaración, añade la defensa, “expuso todo lo acontecido el día 29 de octubre de 2024, en relación con su participación en la gestión de la emergencia, y aportó información suficiente para contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos”.

En esta línea, añade que la exconsellera “se ratifica plenamente en el contenido íntegro de la declaración” y queda a disposición del Juzgado “para cualquier diligencia que, en función del avance de la instrucción, pudiera considerarse necesaria, sin que proceda, en este momento, una nueva declaración”.

Descarga de responsabilidad

En su declaración de abril, Pradas se descargó de responsabilidad en la gestión de la dana y aseguró ante la jueza instructora que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias.

De hecho, afirmó que su cargo era “institucional”, no tenía asesores en materia de Emergencias y eran los expertos los que tenían que coordinar.

Su decisión “hubiera sido muy irresponsable si no hubiera atendido a los técnicos y aplicar lo que dice el plan”, hizo notar la exconsellera, que insistió en que podría haber cometido “una temeridad” o, incluso, legalmente se le podría haber atribuido un delito de prevaricación.

El jefe de Gabinete de Mazón dice que nadie le pidió que el president acudiera el 29 de octubre de 2024 al Cecopi

En su entrevista en ‘Salvados’, Pradas aseguró que el Es-Alert que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024 no se retrasó “en absoluto” por el entonces president, Carlos Mazón.

“Al señor Mazón no lo esperé para nada, ni esperé instrucción alguna de él. Además, es que era absurdo: si no me cogía las llamadas, ¿cómo íbamos a estar esperando a una persona que ni siquiera sabía si iba a venir?”.

Cuando es interrogada por si, con la información que le fue proporcionando a Mazón a lo largo de aquella tarde, este debía haber abandonado El Ventorro, contestó: “Él ha dicho que debería haber cambiado su agenda y haber ido a Utiel y yo opino lo mismo”.

Asimismo, explicó la tardanza de la remisión del mensaje masivo a los móviles en el debate que mantuvieron el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, –que, como ella, era partidario de lanzarlo– y el jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, y también en la gestión del propio envío.

El conseller de Educación afirma que se fue a su casa porque el Gobierno generó “falsa tranquilidad”

A lo largo de la entrevista, la exconsellera relató las diferentes llamadas que mantuvo con Mazón e hizo notar que en la causa ella no habló de los guasaps.

En este sentido, dijo que el último intercambio de mensajería debió ser en torno a las 14.00 horas porque a partir de ahí el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dijo que le fuera informando a él.

Por su parte, Cuenca, aseguró este lunes en su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso que Mazón estuvo permanentemente informado de lo que ocurría el día de la dana y que nadie pidió que acudiera a la reunión del Cecopi.

Mientras, en la misma comisión, el conseller de Educación, de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira Jover, aseguró que se fue a su casa la tarde de la dana, en vez de estar en su puesto, porque el Gobierno central no había dado suficiente información y había generado una “falsa tranquilidad”.

Su insistencia en eludir la responsabilidad de la Administración autonómica ha sido muy criticada en la comisión pues conocía la alerta roja desde la mañana.