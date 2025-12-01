María Ángeles, de 45 años, es la víctima número 41 por violencia de género en lo que va de 2025

Protesta contra la violencia machista el pasado 25-N Kai Fösterling (Efe)

María Ángeles, de 45 años y asesinada presuntamente por su exmarido este pasado domingo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, es la víctima mortal número 41 por violencia de género en lo que va de 2025 y la número 1.336 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó este lunes la naturaleza machista del crimen y que constaban denuncias previas por maltrato contra el feminicida, que se suicidó tras cometer el asesinato.

María Ángeles era madre de dos chicas de y 17 años. Con ellas, son 22 los menores que han quedado huérfanos por la violencia de género en lo que va de año, 491 desde 2013.

Según fuentes de la investigación, en 2021, María Ángeles entró en el sistema VioGén después de que un testigo denunciara cómo había sido agredida por su pareja, sin embargo ella no quiso declarar por estos hechos. En 10 de los 41 feminicidios de 2025 constaban denuncias previas por maltrato machista, un 24,4%.

Tanto la víctima como el agresor eran de nacionalidad española, como el 65,9% de las víctimas de 2025 y el 63,4% de los feminicidas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía Nacional con geolocalización.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mostró su condena ante el nuevo “asesinato machista” y volvió a cargar contra “el negacionismo que niega la evidencia, niega esta violencia radical y salvaje contra las mujeres” e instó al PP a que se desmarque de Vox en este asunto, ya que “es una clave esencial para que la lucha sea más eficaz y para que sigamos avanzando”.

Por su parte, el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, afirmó que el asesinato de María Ángeles es un hecho que debe “avergonzar” como sociedad.