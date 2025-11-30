Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Hallados otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina en Barcelona

Efe
30/11/2025 13:58
Agentes medioambientales en la zona afectada por la peste porcina en Barcelona
Agentes medioambientales en la zona afectada por la peste porcina en Barcelona
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Otros ocho jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie que murieron por peste porcina africana (PPA).

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

Además, Taiwán ha prohibido la importación de carne y productos porcinos procedentes de España tras la detección de varios casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados muertos en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, el primer brote registrado desde 1994.

España registra sus dos primeros casos de peste porcina africana desde 1994

Más información

El Centro de Operaciones de Emergencia para la PPA de la isla informó de que, con efecto inmediato, queda vetado el ingreso por mar y aire de cualquier producto fresco o procesado de cerdo, informó la agencia de noticias CNA.

Los artículos serán confiscados en frontera y devueltos o destruidos, y España pasará a integrar la lista taiwanesa de territorios afectados, lo que implica controles reforzados en los puntos de cuarentena fronteriza.

Las autoridades taiwanesas señalaron que, aunque no existen vuelos directos entre ambos países, sí puede enviarse correo postal, lo que mantiene un riesgo de introducción del virus.

España es uno de los principales suministradores de porcino a Taiwán, con exportaciones de 25.452 toneladas en 2023, 16.019 en 2024 y 17.384 en lo que va de 2025, solo por detrás de Canadá.

El brote español llevó esta semana a la Generalitat de Cataluña a activar el plan de contingencia tras confirmarse los primeros dos jabalíes infectados, a los que se sumaron otros cuatro.

Las autoridades han establecido un perímetro de infección de seis kilómetros y una zona de vigilancia de veinte, con restricciones de acceso, actividades al aire libre y movimientos de ganado en 76 municipios.

La PPA no afecta a los humanos, pero es altamente contagiosa entre jabalíes y cerdos domésticos, y puede provocar fuertes pérdidas económicas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a su llegada a la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán

Rueda apoya la protesta del PP y exige elecciones a un Gobierno que bordea "la corrupción"
EFE
Netanyahu

Netanyahu pide su indulto por un caso de corrupción por el "interés nacional" para Israel
EFE
Estado en el que quedó el coche de los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico de Cantabria

Tres jóvenes mueren en un accidente de tráfico en Cantabria
EFE
Una mujer en una de las zonas afectadas por las inundaciones en Indonesia

Más de 600 muertos en el sureste asiático por las inundaciones
EFE