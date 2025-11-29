Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Condenado a 30 años de prisión por agredir sexualmente a sus cinco sobrinos

Efe
29/11/2025 12:01
Imagen de recurso de un mazo
Imagen de recurso de un mazo
Freepik
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a 30 años de prisión a un hombre por haber agredido sexualmente a sus cinco sobrinos, todos ellos menores de edad, entre los años 2020 y 2022, en una vivienda familiar.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el acusado reconoció los hechos en la vista oral celebrada el 14 de octubre y ahora se ha dictado la condena por un total de seis delitos de agresión sexual a menores edad.

El acusado, A.B.S., se mostró conforme con las penas acordadas por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa al entender que existió un "plan maquiavélico y minuciosamente preconcebido" por el autor.

El hombre abusó de cinco sobrinos aprovechando su relación de parentesco para atentar contra su libertad e indemnidad sexual en la vivienda familiar en la barriada del Príncipe Alfonso a la que acudían los menores de visita todos los viernes.

El condenado, que carecía de antecedentes penales, aprovechaba las reuniones familiares para agredir a sus sobrinos, a los que amedrentaba para que no dijeran nada.

La principal víctima es un menor de 10 años contra el que comenzó las agresiones sexuales en 2020 y posteriormente a otra de sus sobrinas, además de obligar al primer menor a ver la escena.

La sentencia recoge diez años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal, dos años por conminación a un menor de 16 años a presenciar actos de carácter sexual y otras dos condenas de cinco años, una de dos años y otra de seis años por otros cuatro delitos de agresión sexual a menor de 16 años sin acceso carnal.

El reconocimiento de los hechos ha rebajado la condena de 36 a 30 años de prisión.

