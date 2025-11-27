El 50 % de los estudiantes de FP superior se emplean al primer año y gana 20.000 euros

Estudiantes de FP El Ideal Gallego

La inserción laboral de los estudiantes de Formación Profesional (FP) de grado superior ha crecido en casi 10 puntos en los últimos cuatro años y la mitad de este alumnado se emplea el primer año tras titularse, aunque el salario medio no llega a los 20.000 euros anuales.

Según la estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre inserción laboral de la FP a los cuatro años de titularse, la empleabilidad tanto en el grado superior como en el medio ha crecido, aunque las tasas son menores en el ciclo intermedio donde es el 36 % el que encuentra trabajo nada más terminar.

No obstante, según evolucionan los años ambos grados presentan una inserción laboral muy similar al cuarto año de titularse, del 67 % para los de superior y del 65 % para los de grado medio.

El estudio basado en los estudiantes que se graduaron en el curso 2020-2021 muestra que la base de cotización media se situó en el primer año para los estudiantes de FP superior en 19.625 euros, 922 euros más que en grado medio, y al llegar al tercer año aumenta hasta 23.800 frente a los 21.400 en grado medio.

Los salarios más altos en la FP de ambos ciclos se dan en la familia Marítimo-Pesquera, entre 28.500 euros en superior y 23.400 en medio, seguida de Instalación y Mantenimiento (26.900 y 21.300), Química (26.700 euros y 21.200) y Fabricación Mecánica (26.300 euros y 21.700 euros).

En el extremo inferior se sitúan las familias de Imagen Personal (18.000 euros anuales y 16.400 euros), Administración y Gestión (19.300 y 17.8000), Actividades Físicas y Deportivas (19.600 y 18.700 euros) y Servicios Socioculturales y a la Comunidad (19.900 y 17.800).

Mayor empleo para entre 25 y 29 años

Este año se han matriculado 1.218.347 alumnos en ciclos formativos y cursos de especialización, lo que supone un 2,4 % más que el anterior.

En la evolución de las tasas de afiliación media de los graduados de FP medio y de FP superior se observa que la empleabilidad se incrementa con la edad hasta el grupo de 25 a 29 años y empieza a decrecer a partir de 30 a 34 años.

La inserción laboral en grado medio mejora hasta 9 puntos al pasar del primer año tras la graduación al segundo, especialmente en la población que se graduó con menos de 19 años. Aunque el aumento es mucho mayor al pasar de dos a tres años desde la finalización, alcanzando el 59 % de afiliación.

En la FP superior ocurre lo mismo, a partir del grupo de edad de 30 a 34 años se inicia el descenso en la empleabilidad.

Navarra y Murcia, las que más emplean tras finalizar

Por comunidades autónomas, la inserción laboral en la FP superior es mayor el primer año en la Comunidad Foral de Navarra (del 72,3 %), La Rioja (74 %), Principado de Asturias (72 %), Extremadura (71,5 %) y Castilla y León (71,4 %). En el otro extremo; Ceuta y Melilla (56,3 %), Cataluña (59,7 %) y Andalucía (60,1 %).

Mientras que en FP media la inserción el primer año es mejor en la Región de Murcia con el 44 %, seguida de Principado de Asturias (40,5 %) y Aragón (39 %).

En el segundo año destaca el incremento que se produce en Cataluña hasta situarse en el 51,4 %, seguido del incremento de 12 puntos en el País Vasco y de 9,2 puntos en Canarias.

Sanidad e Informática a la cabeza

En la FP de grado medio, por ramas de actividad, la afiliación más elevada se da el primer año en Sanidad, ya que casi cinco de cada diez titulados encuentran empleo (47 %), seguida de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (46 %), Fabricación Mecánica (45 %) e Instalación y Mantenimiento (41 %).

Seguridad y Medioambiente es una rama cuya inserción laboral ha crecido hasta el 65 % al tercer año de titularse.

En la FP de grado superior, el primer año se colocan mejor los estudiantes de la rama de Informática y Comunicaciones (66 %), Fabricación Mecánica (65,5 %), Instalación y Mantenimiento (64,6 %), y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (62,4 %).

Por otra parte en grado básico las tasas de afiliación media también se incrementan conforme pasan los años desde la graduación aunque el 61 % de estos alumnos decide seguir estudiando tras terminra y pasar a otro ciclo mayor.