Sociedad

Los antibióticos ya son los fármacos con menos sumistro en España

Este grupo de medicamentos desbanca en España a Ozempic, que lideró la clasificación el año pasado

Agencias
26/11/2025 23:07
Un farmacéutico muestra varios medicamentos
Un farmacéutico muestra varios medicamentos
Archivo El Ideal Gallego
Un informe de la Red Digital de Farmacias LUDA Partners ha mostrado que los antibióticos son el grupo de medicamentos más afectados en España por problemas de suministro, superando así a fármacos como ‘Ozempic’ (semaglutida), que había liderado la cuota de desabastecimiento durante2024.

 Durante las últimas semanas, el 7% de los medicamentos en desabastecimiento pertenecen a los antibacterianos de uso sistémico, entre los que se destacan Furantoina (nitrofurantoína) para tratar infecciones de orina.

En segundo lugar se encuentran los tratamientos para la depresión, que suponen ya alrededor del 5% de las localizaciones, con Anafranil (clomipramina), liderando este grupo, tras haberse ha convertido durante el verano en uno de los medicamentos con mayor número de faltas de suministro en España.

 Los fármacos contra la epilepsia también representan el 5% de los productos localizados, entre los que Gabapentina (gabantenina) como uno de los medicamentos “más difíciles” de conseguir.

 Tan solo en el último mes, LUDA Partners ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios únicos diferentes, lo que evidencia la gran variedad de medicamentos y productos que están sufriendo problemas de suministro en España.

Los tratamientos para la depresión ocupan en la actualidad la segunda posición del ranking

Entre los más afectados también están Brimvera (brimonidina), Jorveza (budesonida), y Kreon (pancreatina) que, en muchos casos, forman parte de tratamientos de larga duración.

 Aunque el suministro Ozempic ha comenzado a normalizarse, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha expuesto que cerca de 1.000 presentaciones se encuentran actualmente afectadas por problemas de suministro en nuestro país, una situación “cronificada” que impacta especialmente en tratamientos para patologías crónicas.

 La Aemps ha registrado durante el primer semestre de 2025 un total de 1.194 incidencias en el suministro de fármacos, lo que supone una bajada del 15% respecto al mismo período del año anterior y del 22% sobre el pico máximo de 2023. 

Así aunque el informe de la Aemps arroja signos de mejora, presenta cifras que siguen constituyendo un desafío significativo. En el primer semestre de 2025 había 32.812 presentaciones de medicamentos, de las cuales un 3,64% presentaban problemas de suministro. 

Se contabilizaron hasta 1.194 incidencias frente a las 1.412 de 2024 y las 1.532 de 2023, lo que se traduce en un notable descenso del 15% y el 22%, respectivamente; no obstante, el volumen de problemas se mantiene en un nivel estructuralmente superior a los semestres previos a 2022, lo que podría relacionarse con una mayor concienciación de notificarlos por parte de los titulares de la autorización de comercialización.

Un problema no exclusivo

Sin embargo, este problema no es exclusivo de España, y es que otros países europeos están sufriendo desabastecimiento de medicamentos, especialmente de aquellos indicados como tratamientos crónicos y esenciales, lo que “pone a prueba” la capacidad de respuesta de los sistemas de salud europeos, tanto a nivel nacional como comunitario, y que exige una actuación coordinada.

 Desde LUDA Partners se señala que tras este fenómeno existen causas estructurales “difíciles de corregir” a corto plazo, como la deslocalización de buena parte de la producción fuera de la Unión Europea y las tensiones recurrentes en la cadena logística global, a lo que se suman el aumento de la demanda, los ajustes en los precios o problemas regulatorios. 

