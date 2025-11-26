Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Delaporte denuncia una agresión sexual a su cantante

El incidente que el dúo musical hizo público en redes sociales sucedió el pasado viernes durante un concierto en Madrid cuando un hombre forzó un beso con Sandra en su bajada a la pista

Efe
26/11/2025 22:59
El dúo musical formado por Sergio Salvi y Sandra Delaporte
El dúo musical formado por Sergio Salvi y Sandra Delaporte
Jaime Massieu Marcos
El dúo Delaporte denunció en sus redes sociales “un acto de violencia sexual inaceptable” que tuvo lugar el pasado viernes durante un concierto en Madrid, cuando un hombre aprovechó un momento del espectáculo para forzar un beso con la cantante Sandra Delaporte.

 El incidente se produjo cuando la artista bajó a la pista para bailar entre el público, como esta formación de música electrónica acostumbra a hacer. “Un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento.

 Fue un acto de violencia sexual inaceptable”, denunciaron. “Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue”, añaden sobre aquel episodio y las razones por las que en ese momento no hubo reacción: “Quiso callarlo y olvidarlo porque no quería manchar las cosas bonitas que sí sucedieron”.

 Este pasado martes, después de discutirlo desde la calma y coincidiendo con la celebración del 25-N y la lucha contra la violencia dirigida a la mujer, el grupo que también lidera Sergio Salvi decidió hacer público lo sucedido para proteger el espacio que construyen juntos en cada concierto frente a “personas que no saben lo que es el consentimiento, el respeto y la violencia sexual”.

 “Desde todo el equipo de Delaporte queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual. Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes”, concluye el mensaje, junto con un agradecimiento para quienes sí contribuyen a hacer de la música un instrumento “que sana”. 

