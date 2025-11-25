El feminismo grita contra las violencias machistas y su negación este 25-N

Cabecera de la manifestación convocada por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid Borja Sánchez-Trillo (Efe)

El grito contra las violencias machistas y el negacionismo volvió a las calles de numerosas ciudades españolas en las manifestaciones convocadas con motivo del 25-N, en el que miles de mujeres se movilizaron y recordaron a las 38 víctimas mortales en lo que va de año.

“Que nacer mujer no nos cueste la vida”, “Tu negacionismo es complicidad”, “Nos asesina vuestra misoginia (con logos de PP y Vox)”, “No es abuso, es violación”, “Viva la lucha feminista’”o “Yo sí te creo” fueron algunas de las consignas y pancartas de las manifestantes, que se fueron sumado a medida que las marchas avanzaban, en muchos casos a ritmo de batucada, para conmemorar el Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Un año más, el movimiento feminista convocó por separado en diversas ciudades, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma de Mallorca, ya que las discrepancias sobre la ley trans, la abolición de la prostitución o la ley del ‘solo sí es sí’ dividieron a este colectivo, que sin embargo tiene el mismo objetivo de rechazar todas las formas de violencia machista contra las mujeres y combatir el negacionismo.

Varias ciudades acogen diferentes protestas por las discrepancias sobre la ley trans o abolir la prostitución

Este 25-N estuvo marcado también por la propuesta del Gobierno de nombrar a una experta en violencia machista como nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y por las llamadas al PP para que se distancie de las políticas de Vox, según recordó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien participó en las dos convocatorias de Madrid.

Redondo estuvo en la cabecera de la manifestación convocada en la capital por el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid, que partió de la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía, encabezada por una pancarta con el lema “Contra la Violencia Machista y el Negacionismo ¡Basta de Abandono Institucional!”.

Junto a la ministra, las titulares de Vivienda e Inclusión, Isabel Rodríguez y Elma Saiz, respectivamente, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y dirigentes del PSOE.

Todas ellas lucían pañuelos morados en su cuello. “Estamos aquí porque queda mucho por hacer, en estos tiempos en los que empieza a crecer el negacionismo” explicó una de las asistentes a esta marcha.

Manifestantes sostienen un cartel en la marcha de Córdoba Salas (Efe)

Poco después, partía de Atocha la manifestación convocada por la Comisión 8M con el lema “Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal”, cuyas convocantes reivindican un movimiento que no quiere “dejar a nadie fuera” (este colectivo defiende a los colectivos trans).

Esta marcha, a la que acudió la líder de Podemos, Ione Belarra, estuvo animada por una batucada formada por casi medio centenar de mujeres de distintas edades.

Por su parte, “Tejamos resistencias. Libres, vivas y rebeldes contra las violencias machistas, racistas y coloniales” es el lema escogido este 25-N por el movimiento Novembre Feminista para su manifestación en Barcelona, con presencia de representantes políticas, ya que buena parte del arco parlamentario catalán se sumó a la convocatoria con un llamamiento para luchar contra la violencia machista.

“Llamamos a la movilización ante el auge de la derecha y la extrema derecha, que promueve discursos de odio, cuestiona el consentimiento, ataca los derechos sexuales y reproductivos, y quiere hacernos retroceder al ámbito doméstico y sumiso.

Estos discursos reaccionarios, conservadores y fascistas no sólo intentan borrar derechos ganados, sino que mienten deliberadamente”, defiende el manifiesto de esta organización f.

En paralelo, Feministes de Catalunya, la plataforma feminista abolicionista, convocó otra concentración esta tarde en plaza Sant Jaume.

El frío y el granizo no frenan a una ciudadanía que reconoce que todavía queda mucho por hacer

Miles de personas protestaron en las principales ciudades andaluzas en muy diversas convocatorias, aunque con el mismo objetivo contra la violencia machista y en apoyo a las víctimas.

En Sevilla y Almería las convocatorias se dividieron, mientras que en Granada, una única marcha se bifurcó para contar con un recorrido diferente en su último tramo. El frío e incluso el granizo no disuadió a las miles de personas que se manifestaron en las tres capitales vascas bajo el lema “Frente a las redes de complicidad, resistencia feminista.

Vuestra hipocresía es violencia”, con el morado como color dominante de banderas y pancartas. Las participantes compartieron el grito “Gora borroka feminista” (“Viva la lucha feminista”) en un año en que cuatro mujeres han perdido la vida en Euskadi.

En Pamplona, cientos de personas recorrieron las calles del centro bajo una intensa lluvia, convocadas por colectivos feministas que lanzaron un mensaje “contundente y combativo” contra las estructuras “cómplices” que, denuncian, perpetúan esta violencia.

Una manifestante recorre las calles de Valencia recordando los nombres de las asesinadas por violencia de género en España Kai Försterling (Efe)

“Basta de violencia contra las mujeres. Hartas de impunidad con los agresores” fue el lema escogido por el Movimiento Feminista de Valencia para conmemorar este 25-N por las calles del centro de la ciudad.

Alrededor de un millar de personas, marcharon por el centro de Palma divididas en dos manifestaciones simultáneas, convocadas por el Movimiento Feminista de Mallorca, representante del ala tradicional del feminismo, y la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, plataforma que integra a los colectivos transgénero.

Un millar de personas secundaron la marcha convocada por la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, formada por 19 organizaciones sociales, políticas y sindicales, que denunciaron en un manifiesto los homicidios de este año.

También miles de personas se manifestaron en Galicia para exigir el fin de la violencia machista.

Fue a partir de las 20.00 horas cuando la mayoría de las marchas comenzaron por las principales ciudades de la comunidad gallega, siendo una de las más numerosas la de Vigo y con el feminismo gallego saliendo a la calle con el foco en la violencia institucional y judicial que viven las mujeres.