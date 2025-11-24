Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Una de cada cuatro chicas admite que su pareja le dice con quién puede hablar, según el Barómetro Juventud y Género

El estudio detecta desigualdades en otras formas de violencia unidas a la deshumanización y la degradación

Efe
24/11/2025 22:46
Manifestación contra la violencia de género en Madrid
Manifestación contra la violencia de género en Madrid
Archivo El Ideal Gallego

Las formas de control en las relaciones entre los jóvenes continúan muy extendidas si tenemos en cuenta que un 26,6% de chicas asegura que su pareja le dice con quién puede o no puede hablar frente al 17,2% de los chicos, según los datos del avance del Barómetro Juventud y Género 2025.

 Además, de acuerdo al estudio presentado por Fad Juventud con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un 27,3% de mujeres jóvenes declara que su pareja le ha revisado el móvil, frente al 17% de los chicos, y un 32,1% afirma que su pareja se ha enfadado por no responder de inmediato a mensajes o llamadas, casi el doble que en ellos (17,5%).

El estudio detecta también desigualdades en otras formas de violencia ligadas a la deshumanización y degradación, como insultos, humillaciones y descalificaciones, así como una mayor acumulación de experiencias violentas entre las mujeres.

 Son datos que deben ayudar a la reflexión porque, según revela este barómetro, el 24,8% de las chicas ha recibido insultos o humillaciones de su pareja frente al 11,1% de ellos, y el 20,7% de ellas admite que han escuchado que no valen nada frente al 9,7% de ellos.

No obstante, y en cuanto a la violencia ejercida, el estudio revela un patrón complejo que, según sus responsables, debe interpretarse “con cautela”.

 Las mujeres reconocen con mayor frecuencia haber realizado conductas de control –como revisar el móvil de la pareja (27,1% ellas, 13,3% ellos)–, pero esta diferencia “no implica una inversión de roles ni un cambio en el patrón estructural de la violencia contra las mujeres”.

 Los autores del barómetro la vinculan a una mayor capacidad femenina para identificar y reconocer comportamientos problemáticos, frente a una posible minimización por parte de los hombres.

 La interpretación del conjunto del estudio, según sus responsables, “evidencia que, a pesar de este patrón declarativo, son las mujeres quienes sufren con mucha mayor frecuencia las formas más graves y las consecuencias más intensas de la violencia en pareja”.

 También la salud mental también se ve afectada por la violencia en pareja: el 44% de las chicas que la han sufrido asegura haber tenido problemas de salud mental frente al 19,6% de ellos. 

Te puede interesar

El AC Hotel A Coruña, en Matogrande, en una imagen de 2013 | pedro puig

Hace 25 años | Vía libre para la construcción de un complejo hotelero en Matogrande
Eugenio Cobas
atención primaria

CCOO, UGT y CSIF desconvocan la huelga de Atención Primaria
EP
Lorenzana e Rueda, este luns, tras o Consello da Xunta

A USC sitúa en ata 45.000 millóns de euros o valor do potencial mineiro galego
EP
Camarero, este lunes, durante su comparecencia en el Congreso

Camarero acusa al Gobierno central de “dejar tirada” a Valencia en la dana
EFE