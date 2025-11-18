Renfe defiende que el 73% de los retrasos en alta velocidad se debe a factores externos a la compañía

Renfe EFE

Renfe ha asegurado que el 73% de los retrasos ocasionados en sus trenes de alta velocidad y larga distancia durante el pasado mes de octubre se debieron a factores externos, por lo que dependían de problemas ocasionados ajenos a su actividad.

Entre esos factores externos se encuentran las averías de otros operadores que hacen que se retrasen todos los trenes que van por detrás, los incendios, las inundaciones, los daños en las infraestructuras o la gestión del tráfico ferroviario.

El operador público va a incluir a partir de ahora los datos de incidencias en los informes que realiza cada mes sobre la puntualidad de sus servicios, identificando también si el origen del retraso está en la propia compañía o es un factor externo.

"La publicación de estos datos, que se presentan en formato de informe descargable, refleja el firme compromiso de Renfe como entidad del sector público empresarial en España. Ninguna otra operadora de transporte ofrece este nivel de accesibilidad y detalle en sus informaciones operativas", argumenta la compañía en un comunicado.

De esta forma, de las 8.958 circulaciones que llevó a cabo en octubre en la alta velocidad y larga distancia, el 70,3% llegó puntual a su destino (es decir, con menos de 5 minutos de demora), y el 87% llegó con menos de 15 minutos de retraso.

En cuanto a los Avant (alta velocidad de media distancia), con 4.320 circulaciones contabilizadas, el 95% llegó con menos de 15 minutos de demora a destino. En este caso, el 72% de los retrasos se deben a causas externas a Renfe.

Por su parte, en el servicio de media distancia se realizaron un total de 10.296 circulaciones, de las que el 87% llegó a destino con menos de 15 minutos de demora. Del total de minutos de retraso registrados, el 84,5% se debió a causas ajenas a Renfe.

En los Cercanías de Madrid, prácticamente el 100% llegó con una demora menor a los 15 minutos, de un total de 35.808 circulaciones, aunque el 34% de los retrasos se debía a la compañía, datos simulares a los registrados en los Rodalies de Cataluña.

Todos estos datos se pueden consultar en el área de Transparencia de su página web, en un apartado llamado 'Puntualidad en los Servicios'.