Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente en Palma y huye sin una de las ruedas

Ep
17/11/2025 12:39
Policía Local
Agencias

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, español de 33 años, por triplicar la tasa de alcoholemia y huir, llegando a perder una rueda, tras provocar un accidente.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 11 de noviembre en la calle Antoni Ribas.

Sobre las 05.20 horas, una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) fue comisionada a la zona por un accidente en el que un vehículo había chocado contra dos coches estacionados y se había dado a la fuga.

A su llegada, los agentes observaron que el turismo fugado había perdido una rueda y siguieron el rastro que había dejado en la calzada, localizándolo poco después sin el conductor.

Gracias a la descripción facilitada por varios testigos, dotaciones de la Unidad Nocturna (UNOC) localizaron a un hombre que coincidía con la descripción, el cual presentaba claros síntomas de embriaguez.

El varón negó ser el conductor y culpó a un amigo, pero uno de los testigos lo reconoció sin ninguna duda.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,85 mg/l, más del triple de la tasa máxima permitida.

Por estos hechos, fue informado de su condición de investigado no detenido. El vehículo fue retirado por la grúa municipal y puesto a disposición de su titular. La Sala de Atestados de la Policía Local ha remitido las diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia.

Te puede interesar

El ideal gallego

Afundación ofrece visitas gratuitas en familia a sus exposiciones para celebrar el Día Mundial de la Infancia
Redacción
Carlos Mazón

Mazón, sobre la tarde de la dana: "Nadie sabía que la gente se estaba ahogando"
EFE
Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
EP
La caravana con un centenar de taxis se dirigió desde A Pasaxe hacia O Parrote, atravesando la ciudad por Linares Rivas, plaza de Ourense, Juana de Vega y el Paseo Marítimo

La propuesta del BNG para los VTC: sin paradas en la ciudad y contratados con al menos 60 minutos de antelación
Redacción