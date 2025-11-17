Heridas 24 personas tras un accidente múltiple en Madrid

Accidente Emergencias Comunidad de Madrid

Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha detallado el servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 8.30 horas y ha dejado a dos personas heridas graves, una pasajera de autobús y el conductor del camión.

Además, hay dos personas heridas moderadas, que son tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgonetas, y 18 personas heridas leves, todas ellas adultas. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir para el rescate de los dos heridos graves y para realizar tareas de prevención.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos del Summa 112, que siguen atendiendo a los heridos leves, mientras que la Guardia Civil se encarga de regular el tráfico y ha conseguido ya reabrir un carril.