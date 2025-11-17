Mi cuenta

Sociedad

Heridas 24 personas tras un accidente múltiple en Madrid

Ep
17/11/2025 12:28
Accidente
Accidente
Emergencias Comunidad de Madrid

Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha detallado el servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 8.30 horas y ha dejado a dos personas heridas graves, una pasajera de autobús y el conductor del camión.

Además, hay dos personas heridas moderadas, que son tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgonetas, y 18 personas heridas leves, todas ellas adultas. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir para el rescate de los dos heridos graves y para realizar tareas de prevención.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos del Summa 112, que siguen atendiendo a los heridos leves, mientras que la Guardia Civil se encarga de regular el tráfico y ha conseguido ya reabrir un carril.

