España se cuela 'discretamente' en la lista de Oprah Winfrey 2025

La presentadora Oprah Winfrey Agencias

Si el año pasado las patatas de Bonilla a la Vista se colaron en la lista de la presentadora Oprah, este año, España pasa sin pena ni gloria. Excepto por un detalle.

Los Apple AirPods Pro 3, curiosamente, son los que sitúan de alguna forma al país en el mapa. “The Apple AirPods Pro 3 can still play music, but new this year, they also can measure your heart rate during workouts. And when you’re traveling in France, Germany, Portugal, or Spain, they can translate in real time—it’s just so genius.”, reza la publicación.

El modo de traductor automático hace que se haya incluido a España en su lista de favoritos del presente año. "Y cuando viajas a Francia, Alemania, Portugal o España, pueden traducir en tiempo real; ¡es una genialidad!", asegura la presentadora.

Habrá que esperar un año más para saber si España se vuelve a colar en su lista de productos favoritos.