El papa León XIV podría visitar España "relativamente pronto"

Papa León XIV EFE

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, se mostró hoy esperanzado de que el papa León XIV visite España "quizás relativamente pronto".

"Hemos invitado al papa León XIV a visitar España. Y podemos decir que, lógicamente, no podemos confirmar una visita porque es la Santa Sede la que anuncia sus viajes, pero salimos esperanzados de que esta visita pueda realizarse a España, quizás relativamente pronto", dijo Argüello a los medios, tras la reunión que la cúpula de la CEE mantuvo este lunes con el pontífice.

La Comisión Ejecutiva de la CEE fue recibida hoy en audiencia por el papa y también mantuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Según Argüello, una visita del papa a España le permitiría conocer "alguna de las realidades de la iglesia española in situ" aunque, admitió, León XIV conoce bien España, no solo de su época de agustino sino por su tiempo como prefecto en el Dicasterio para los Obispos.

Sobre los lugares que la CEE ha propuesto al papa en su invitación a visitar España, Argüello recordó que está pendiente la posibilidad de Canarias en relación con el tema de las migraciones que ya esbozó el fallecido papa Francisco.

Aunque también comentó que el próximo año se celebran en España varios acontecimientos religiosos como el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz, la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, incluso la "posible beatificación" de su arquitecto Antonio Gaudí.

El presidente de la CEE aprovechó para plantear la posibilidad de que el papa pueda conocer también la España vaciada y en concreto la provincia natal de Argüello, Valladolid, con motivo del centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima, y el año jubilar que se celebrará en 2026 junto a la diócesis de Chiclayo (Perú), donde Robert Prevost fue obispo.

"Porque nosotros le hemos invitado a que conozca la España urbana, pero también la España rural, la España donde la población se concentra, como es la Comunidad de Madrid o Barcelona, pero también la España donde la población se dispersa y queda vaciada", añadió Argüello.