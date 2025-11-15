El octogenario acusado de matar a la cantante Encarnita Polo está bajo custodia policial

El octogenario que supuestamente acabó este viernes con la vida de la actriz y cantante Encarnita Polo, a la que según los indicios estranguló en la residencia de Ávila en la que ambos vivían, se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación de Gobierno.

El hombre, que anteriormente no había mostrado signos de agresividad en esta residencia para personas mayores, permanecerá bajo custodia policial hasta que sus condiciones permitan pasar a disposición judicial, según las mismas fuentes.

Por otra parte, fuentes próximas a la familia han informado a EFE de que Encarnita Polo será enterrada en Ávila después de celebrarse un acto en el velatorio en el que se encuentra el cuerpo de la artista sevillana.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante.

La Policía informó este viernes que se había producido un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila que estaba siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a EFE que la fallecida era Encarnita Polo y que había sido otro residente el que la ha agredido provocando su muerte por estrangulamiento.

Encarna Polo fue una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, cuando triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'.

Su hija, Raquel Waitzman Polo, comunicó el fallecimiento a sus conocidos y pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", es el mensaje que envió la hija de Encarnita a sus allegados.

Y añadía: "para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Pedía respeto y privacidad la familia en estos momentos tan delicados e indicaba que no haría declaraciones públicas ni concederá entrevistas: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos. Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.