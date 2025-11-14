El CSIC advierte de que la situación de la gripe aviar “no es buena” y puede empeorar con el frío

Aves domésticas dentro de un corral en Palas de Rei, Lugo Eliseo Trigo (Efe)

La investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), Ursula Höfle Hansen, advirtió de que la situación de la gripe aviar en España “no es buena” y podría empeorar en las próximas semanas con la bajada de las temperaturas y la llegada de más aves migratorias procedentes del centro y este de Europa. Höfle explicó que el aumento de casos en Europa está relacionado con los movimientos migratorios.

“Tenemos muchos brotes activos en el centro y este de Europa, y ahora están llegando aves migratorias que pueden venir infectadas”, señaló.

“Estamos en un momento incipiente, pero si las temperaturas siguen bajando habrá más desplazamientos y probablemente más brotes”, indicó.

Según la veterinaria, el virus H5N1, causante de la actual ola de gripe aviar, es “mucho más contagioso y letal” que los subtipos habituales: “A diferencia de otros virus de gripe aviar, que circulan de forma silenciosa y no causan enfermedad grave, este provoca una alta mortalidad en aves silvestres”, explicó.

El virus se transmite principalmente por contacto directo a través de heces, secreciones respiratorias o plumas contaminadas.

“No es un virus que se propague por el aire pero sí por contacto estrecho entre aves”, detalló. La investigadora valoró la decisión del Gobierno de confinar temporalmente las aves domésticas para reducir el riesgo de contagio desde la fauna silvestre y consideró que es “una medida correcta y necesaria, aunque muchas granjas ya la aplicaban de forma preventiva”.

Insistió en que la clave para contener la expansión del virus es la bioseguridad, tanto en explotaciones comerciales como en pequeños corrales particulares. “El virus puede viajar en un coche o en unas botas que hayan estado en un humedal, por eso hay que extremar la precaución”, advirtió.

En cuanto al riesgo para las personas, Höfle subrayó que es “muy bajo”: “No hay peligro por estar en el campo ni por consumir carne o huevos. El virus se inactiva al cocinar y los productos procedentes de granjas con sospecha no llegan al mercado”, aclaró.

Solo las personas con exposición prolongada a aves infectadas en entornos cerrados, podrían correr cierto riesgo, motivo por el cual deben usar equipos de protección adecuados. La experta también mencionó la aparición de casos en mamíferos carnívoros y manifestó que el contagio se produce “cuando consumen aves infectadas”.

“No hay evidencia de transmisión sostenida entre mamíferos, pero es un fenómeno que hay que vigilar”, señaló. Höfle concluyó que la prioridad debe ser evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas, reforzar la vigilancia epidemiológica y mantener las medidas de bioseguridad.