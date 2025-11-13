Igualdad ya investiga los fallos en las pulseras y también hará una auditoría externa

Ana Redondo acudirá a la Cámara Baja en los próximos días a dar explicaciones sobre Cometa EFE

El Ministerio de Igualdad ya ha comenzado la investigación interna sobre los fallos detectados en el sistema Cometa de control de agresores machistas y en los próximos días va a adjudicar una auditoría externa para evaluar la tecnología de los dispositivos.

Así lo ha anunciado este jueves la secretaria de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en la que ha avanzado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudirá a la Cámara Baja en los próximos días a dar explicaciones sobre Cometa.

Guijarro ha indicado que ya está en marcha la investigación interna para conocer si se respondió de forma adecuada, "en tiempo y forma", a las incidencias detectadas en Cometa en 2024, y que en los próximos días se va a adjudicar la auditoría externa que evaluará la parte tecnológica de los dispositivos.

La secretaria de Estado ha asegurado que el Gobierno se ha "tomado muy en serio" las "incidencias técnicas que se produjeron en 2024", y también las registradas el pasado martes, de las que, ha dicho, "el Ministerio de Igualdad informó con prontitud y transparencia".

Guijarro ha insistido en que las víctimas que portan estos dispositivos "han estado protegidas en todo momento" y que cuando la tecnología ha fallado se han activado los protocolos para protegerlas: "La tecnología puede fallar en algún momento, pero los protocolos, no", ha aseverado.

En este sentido, ha asegurado que los fallos que se han producido no han tenido como consecuencia la pérdida de información y que no le consta que haya habido ninguna incidencia grave como consecuencia de ellos.

Y ha señalado que se debe seguir invirtiendo para mejorar Cometa, que Igualdad seguirá vigilante, pero ha precisado que no se puede frivolizar con el miedo a las víctimas ni poner en juego la credibilidad del sistema.

En otro orden, Guijarro ha avanzado que el Gobierno celebrará un gran acto de reconocimiento a las mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer durante la dictadura y que en diciembre Igualdad presentará un estudio sobre el sexilio, esto es, el abandono de las personas del colectivo LGTBI de su lugar de residencia como consecuencia del rechazo, la discriminación y la violencia que sufren por su orientación sexual o identidad de género.

La secretaria de Estado también ha ofrecido cifras sobre el funcionamiento del Plan Corresponsables para el cuidado de menores, que se puso en marcha en 2021. Desde ese año, se ha prestado servicio a más de 800.000 familias, se han desarrollado alrededor de 7.000 proyecto, se han creado 44.000 empleos y formado a 76.000 personas.