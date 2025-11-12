El sorteo de Navidad 2025 repartirá 2.772 millones, 70 más que el año pasado

Varias personas hacen cola en la administración madrileña Doña Manolita Archivo El Ideal Gallego

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá el próximo 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Así lo señaló este miércoles el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta, durante la presentación de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad, celebrada en la Real Casa de la Moneda en Madrid.

Huerta detalló que este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El 70% de dicha emisión se destinará a premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más.

El primer premio, conocido popularmente como El Gordo, tiene un importe de cuatro millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie.

También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie). Huerta indicó que los décimos de este año están ilustrados, como es habitual, con una obra del Museo Nacional del Prado.

En concreto, se trata de ‘La Natividad de la Virgen’, de Juan García de Miranda, y puso en valor el décimo de Navidad como “un transmisor cultural”.

El acto fue conducido por la periodista Sandra Daviu, quien destacó el “emblemático” escenario de la presentación, la Real Casa de la Moneda, donde se imprime la Lotería Nacional desde el año 1940.

“Es un lugar que guarda recuerdos, historia, tradición y conexión con millones de personas cada Navidad”, manifestó y señaló que, un año más, la campaña ofrece “un mensaje de gratitud, de esperanza, de emoción y de cariño”.

Compra de décimos

En este contexto, cabe señalar que cada español gastará este año 2025 una media de 76,08 euros –83,29 euros los gallegos– en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad frente a los 73,84 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado.

Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

De este modo, los más de 76 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

Gasto por regiones

Por regiones, la comunidad que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, seguida del Principado de Asturias (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragón (102,15 euros), Cantabria (101,98 euros), País Vasco (87,43 euros), Castilla-La Mancha (86,47 euros), Comunidad de Madrid (85,19 euros), Comunidad Valenciana (85,17 euros) y Galicia (83,29 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son nuevamente los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros), seguidos de los de las Islas Baleares (42,94 euros), Canarias (47,24 euros), Cataluña (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalucía (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) y Murcia (73,24 euros).

Respecto a las distintas comunidades, donde más lotería de Navidad se va a vender previsiblemente es en Madrid (596.456.600 euros consignados), seguida de Andalucía (552.050.800 euros), Cataluña (458.448.600 euros), Comunidad Valenciana (452.822.800 euros), Castilla y León (289.659.600 euros), Galicia (225.167.600 euros), País Vasco (195.012.200 euros), Castilla-La Mancha (181.491.200 euros) y Aragón (137.682.000 euros).

Por el contrario, los que menos lotería de Navidad tienen consignada este año son Melilla con 1.486.200 euros y Ceuta con 1.589.600 euros, respectivamente, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Baleares (52.452.000 euros), Cantabria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canarias (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) y Asturias (120.628.800 euros).