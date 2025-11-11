Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Muere la española más longeva a los 112 años

Ep
11/11/2025 13:06
Angelina Torres
Angelina Torres
EFE / Quique García

La mujer más longeva de España, la catalana Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a los familiares en un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press.

Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.

El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".

En otro mensaje, la consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha destacado el "privilegio" de haber podido compartir un rato con ella hace poco más de un año, cuando, junto a Illa, fueron a visitarla.

"Me cautivó su vitalidad, experiencia y sabiduría. Creía firmemente en la fuerza de ayudarnos y cuidarnos entre todos. Mi más sentido pésame a su familia y amistades. Descanse en paz", afirma.

