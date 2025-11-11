Le roban el DNI en Málaga, suplantan su identidad y ahora está investigada por estafas online

Ordenador Cedida

Una joven vizcaína a quién robaron el DNI en 2023 ha denunciado que le han usurpado su identidad para cometer varios delitos de estafa a través de la red y que ahora está siendo investigada en, al menos, tres casos.

"No era muy consciente de la gravedad de que se hicieran pasar por mí hasta que me detuvieron y tuve que buscar un abogado", ha dicho a EFE, tras por aparecer su DNI en una investigación sobre estafas en la contratación de líneas telefónicas y en la venta online de cachorros de perro y de gato.

Este calvario empezó cuando Irati viajó a Málaga en 2023 con su equipo de baloncesto para disputar la fase de ascenso de un torneo. "La última noche salimos y me robaron la cartera que tenía en el bolsillo de la chaqueta", con el DNI, una tarjeta de crédito, el carné de conducir, la tarjeta de Osakidetza y 50 euros.

Al día siguiente acudió a la Guardia Civil a interponer una denuncia por ese robo y con el justificante pudo volar de vuelta a Bilbao. Lo primero que pensó fue en el dinero que tenía en la cartera porque el DNI lo podía renovar, pero no imaginó la trascendencia que ese robo iba a tener años después en su vida.

Esta joven deportista estudiaba Educación Primaria en la universidad, vivía con su familia y tenía 20 años cuando fue víctima del robo de la cartera. Su sorpresa fue mayúscula cuando el año pasado la llamó la Guardia Civil para aconsejarle que denunciara la usurpación de su identidad porque alguien se estaba haciendo pasar por ella usando su número de DNI para cometer estafas desde diferentes puntos geográficos.

Siguiendo esas recomendaciones, acudió a una comisaría de la Ertzaintza y presentó la denuncia. "Pero no le dí importancia", ha comentado, al considerar que ahí terminaría el caso.

Sin embargo, hace unas semanas recibió una carta certificada de un juzgado de Puerto Real, en Cádiz, en la que se la cita a declarar como investigada por otra estafa y le aconsejan que acudiera acompañada por un abogado.

Por ello, volvió a la comisaría de la Ertzaintza junto a su padre para denunciar nuevamente que se habían hecho pasar por ella para cometer un delito, pero un policía le dijo que tenía una orden de detención por un juicio al que no había ido en Asturias, ha explicado.

Ella aclaró que no había recibido ninguna citación judicial pero el ertzaina la detuvo por una cuestión de protocolo hasta que pasase a declarar ante una jueza.

Ha recordado la incertidumbre y la impotencia de verse arrestada y de considerar que podrían salir aún más posibles estafas en las que hubieran usado su DNI.

Hasta la fecha se la investiga en un procedimiento en Asturias, en otro caso en Cádiz y un tercero en Málaga.

"Estaba tranquila, pero ahora cada vez que me van llegando cosas, me voy asustando más por las posibles consecuencias que puede tener en un futuro", afirma sobre el hecho de tener antecedentes policiales cuando tenga que buscar un empleo como profesora.

Además, "me da más miedo viajar y que me paren al identificarme con el DNI y me detengan", ha reconocido Irati.

De momento, ni ella ni su abogado han tenido acceso a los documentos de los tres procedimientos en los que está siendo investigada ni conoce la cantidad total que supuestamente se ha estafado usando su identidad, si bien confía en poder aclararlo todo y que termine pronto esta pesadilla.