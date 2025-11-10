Cayetano Rivera estrella su vehículo contra una palmera y da positivo en alcohol

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo

El torero Cayetano Rivera ha resultado ileso de un accidente de tráfico tras impactar su vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal como han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El suceso ha tenido lugar esta pasada noche y han sido los bomberos de Alcalá quienes han intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en un rotonda tras haber chocado con las palmeras que se hallaban en la misma, como informan en sus redes sociales.

Según El Diario de Sevilla, Cayetano Rivera se habría negado en un primer momento a someterse al test de alcoholemia, aunque finalmente sí lo habría realizado y habría dado positivo.

La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto, y como consecuencia del siniestro vial no hay que lamentar daños personales.