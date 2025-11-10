Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Cayetano Rivera estrella su vehículo contra una palmera y da positivo en alcohol

Agencias
10/11/2025 13:51
Cayetano Rivera, en una imagen de archivo

El torero Cayetano Rivera ha resultado ileso de un accidente de tráfico tras impactar su vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal como han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El suceso ha tenido lugar esta pasada noche y han sido los bomberos de Alcalá quienes han intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en un rotonda tras haber chocado con las palmeras que se hallaban en la misma, como informan en sus redes sociales.

Según El Diario de Sevilla, Cayetano Rivera se habría negado en un primer momento a someterse al test de alcoholemia, aunque finalmente sí lo habría realizado y habría dado positivo. 

La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto, y como consecuencia del siniestro vial no hay que lamentar daños personales.

Te puede interesar

Visita de la conselleira María Jesús Lorenzana (segunda por la derecha) a Trison

La “ultramoderna” empresa de Galicia que trabaja para Inditex y que logra los elogios de la Xunta
Iván Aguiar
Furgoneta empotrada en Alfonso Molina

Una furgoneta se empotra contra un autobús en una parada de Alfonso Molina en A Coruña
Abel Peña
Así será el parque de la plaza de Portugal

El parque infantil "de referencia en A Coruña" estará inspirado en el Dépor, una ballena y el océano
Lara Fernández
El ideal gallego

Los talibanes niegan que estén prohibiendo el acceso a servicios médicos a mujeres sin burka
Agencias