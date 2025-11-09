Mazón comparecerá mañana en la comisión sobre la dana de Les Corts Valencianes

El president de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, el pasado 3 de noviembre tras anunciar su dimisión Archivo El Ideal Gallego

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, comparecerá este martes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts Valencianes, ocho días después de anunciar su dimisión al frente del Consell.

Mazón será el primer político en comparecer en esta comisión de investigación –por la que hasta ahora solo pasaron técnicos en las dos sesiones celebradas– a la que el mes pasado remitió un listado de sus llamadas del día de la dana efectuadas entre las 17.37 y las 23.29 horas del 29 de octubre de 2024.

El PP y Vox, que tienen la mayoría en la Mesa de la comisión, acordaron inicialmente citar el 11 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres ministros, una exministra y la delegada del Gobierno en la Comunitat, quienes excusaron su asistencia alegando que la fiscalización del Gobierno corresponde a las Cortes Generales.

La Mesa de la comisión modificó el orden del día de la sesión e incluyó a las 16.00 horas la comparecencia de Mazón, quien acudirá a este órgano de Les Corts antes que al del Congreso, prevista para el día 17 de noviembre.

En las comparecencias que hasta ahora ha celebrado esta comisión, el procedimiento es que primero hablan los grupos parlamentarios de menor a mayor representación (Vox, Compromís, PSPV-PSOE y Compromís) tres minutos cada uno para plantear cuestiones al compareciente, quien les responde conjuntamente en una intervención de 15 minutos.

A continuación vuelven a intervenir los representantes de los grupos parlamentarios, esta vez seis minutos cada uno, y finalmente el compareciente concluye la comparecencia con una intervención también de seis minutos de duración.

A cada compareciente, la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox) informa antes de que intervenga de que está en una comisión que ejerce un “control político”, donde la información que ofrezca “ha de ser veraz”, pues el artículo 502 del Código Penal tipifica como delito el faltar a la verdad en el testimonio ante una comisión parlamentaria de investigación.

Asimismo, les informa de que garantizará “el respeto a su derecho a la intimidad y al honor, al secreto profesional, la cláusula de conciencia y el resto de derechos que la Constitución le reconoce”, y les pide que respondan a, pues negarse “sin causa justa” podría ser un delito de desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal.

La comisión de Les Corts sobre la dana donde murieron 229 personas en la provincia de Valencia fue la primera que se aprobó. En su plan de trabajo preveía citar a 85 personas y cien peticiones de documentación, y se modificó para incluir a las asociaciones de víctimas y damnificados, que todavía no tienen fecha para ir a Les Corts aunque la oposición pidió que fueran las primeras.