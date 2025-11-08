Escasez de agua y sequías, dos temas que buscarán soluciones en la COP30

Un hombre y su hijo caminan por un campo seco de trigo en Rabat Archivo El Ideal Gallego

El ascenso de las temperaturas, el crecimiento demográfico y el desarrollo económico han provocado en los últimos cien años un aumento de la demanda de agua, un recurso que escasea por las sequías o está más degradado por la contaminación y del que carecen más de 2.000 millones de personas en el mundo.

Son temas que estarán en la mesa de la COP30 de Brasil, cuando quedan solo tres años para finalizar el Decenio Internacional ‘Agua para el Desarrollo Sostenible’, que se inició en 2018, para dotar del recurso a 2.200 millones de personas que carecen de los servicios más básico de agua segura y saneamiento, según el último informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hidrológicos de Naciones Unidas.

En un nuevo esfuerzo por paliar estas deficiencias, Madrid albergó recientemente la Reunión de Ministros de Sanitation and Water for All, convocada por Unicef y organizada por el Gobierno de España, en la que se planteó la integración de políticas de agua y saneamiento en las políticas nacionales e internacionales con el objetivo de “crear resiliencia, desarrollo y justicia social”.

Calificado como un “paso histórico” por la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el Pacto de Alto Nivel de Líderes sobre Seguridad Hídrica y Resiliencia o Compromiso para la Acción de Madrid, aseguró en el acto de clausura que “no es una simple declaración”: “Es un llamamiento a integrar el agua, el saneamiento y la adaptación climática en una misma agenda global”.

El agua es un derecho básico recogido en el listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el número seis, pero, sin embargo, es la eterna asignatura pendiente entre los derechos humanos, que actualmente debido al crecimiento de la población, la urbanización y las necesidades de sectores como la industria, la agricultura, el energético o tecnológico existe mayor demanda del recurso.

A ello se une el impacto del cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2024 fue el año más caluroso en la historia. E incluso el más caluroso de al menos los últimos 125.000 años, de acuerdo al informe sobre ‘El Estado del Clima 2025’ realizado por un grupo de científicos internacionales y dirigido por la Universidad Estatal de Oregón.

El agua escasea ante el ascenso de temperaturas con períodos más largos de sequía en varias zonas geográficas mundiales, el deshielo de los glaciares –una reserva de agua vital para muchas poblaciones–, la evapotranspiración del suelo o la contaminación por falta de tratamiento de las aguas residuales industriales, las agrarias y las domésticas.