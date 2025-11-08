Detenido en Palma por corrupción de menores por ofrecer dinero a cambio de sexo

Agente de la Policía Nacional El Ideal Gallego

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de delitos de pornografía infantil, prostitución de menores, agresión sexual, exhibicionismo y provocación sexual, por ofrecer dinero a cambio de sexo a menores de edad a los que invitaba a su domicilio, en un caso con al menos cinco víctimas.

El viernes pasado, agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM )de la Policía Nacional detuvieron al hombre tras una investigación que se inició hace semanas, a raíz de la denuncia de un menor de edad, ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado.

La víctima explicó que, junto a otros amigos, empezó a ir a casa de un hombre que les dejaba jugar a consolas y escuchar música para ganarse la confianza de los menores.

El hombre, que tenía cámaras en la habitación, también mostraba fotografías y contenido de carácter sexual a las víctimas. En el curso de la investigación, algunos de los menores incluso llegaron a explicar que el hombre les hablaba por redes sociales y les enviaba este tipo de material audiovisual.

Una vez identificado el presunto autor de los delitos y localizado el domicilio en el que residía, los agentes de la UFAM procedieron a su detención en un operativo en el que también participó el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional para intervenir diferentes dispositivos electrónicos como tablets, ordenadores y memorias externas.

En el momento del registro, constataron la existencia de vídeos con contenido sexual y numeroso material con pornografía infantil. Durante los próximos días, los especialistas seguirán analizando todos los dispositivos incautados.

Los policías de la UFAM han tenido conocimiento de que el hombre lleva varios años realizando dichas prácticas en otras zonas.

Hasta el momento de la detención, los investigadores han podido constatar la existencia de al menos cinco víctimas, si bien la UFAM no descarta que aparezcan más en las próximas semanas, porque están a la espera de poder identificar a otros menores que aparecen en las imágenes.

El detenido pasó a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.