El Congreso cierra la comisión de la dana con una sesión “desgarradora”

María Amparo Puchades, este jueves, durante su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso Efe

La última y “más desgarradora” sesión de la comisión de la dana en el Congreso, la dedicada a las víctimas, concluyó este jueves con relatos en primera persona del dolor sufrido y una “aproximación directa a las horas más dramáticas” del 29 de octubre de 2024.

Durante los últimos tres días, un total de 13 afectados en la tragedia contaron ante la citada comisión cómo fueron sus vivencias personales cuando se desató la dana, exigiendo a los políticos responsabilidades, reparación y respuestas.

La última compareciente de este jueves fue María Amparo Puchades, vicepresidenta de la Asociación Víctimas de la dana 29-O, quien hizo un relato cronológico de lo ocurrido y cuestionó la reducción de recursos destinados para la prevención de desastres.

“¿Cómo podemos recuperar la paz necesaria si las esferas políticas no escuchan a las víctimas?”, clamó la mujer, al tiempo que afirmó que (el expresidente valenciano, Carlos) Mazón “no ha sabido estar, no ha sabido ejercer y no sabe irse”.

El portavoz socialista en la comisión, Alejandro Soler, recordó que durante estos últimos tres días en los que se ha escuchado “el dolor desgarrador de las víctimas y de sus familiares”, los grupos políticos han adquirido “un compromiso de hallar la verdad y sacar un aprendizaje para que sucesos como este no vuelvan a ocurrir”.

“Hemos podido tener una aproximación directa a las horas más dramáticas del 29 de octubre, las víctimas han manifestado su dolor y han exigido que se haga justicia”, dijo.

Por su parte, el diputado de Compromís y miembro de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, dijo que se cerró la “parte más desgarradora” de la comisión investigadora, la destinada a las víctimas.

En ella, agregó, las trece personas que hablaron coinciden en dos cuestiones: que el cambio climático mata y en que la gestión negligente del Consell de Mazón fue responsable de haber enviado tarde y mal la alerta que supuso que hubiera 229 muertes.