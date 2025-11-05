Baja el consumo de alcohol en alumnos adolescentes y el de tabaco y cannabis cae a su mínimo histórico

La ministra de Sanidad, Mónica García, ayer, durante la presentación de la encuesta Borja Sánchez-Trillo (Efe)

El consumo de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes de 14 a 18 años ha bajado de forma generalizada en dos años, tanto el de alcohol, con un descenso de hasta cinco puntos de los adolescentes que han bebido en el último mes, como el de tabaco y cannabis, que cae a su mínimo histórico.

Lo mismo ocurre los vapeadores: aunque se mantiene prácticamente estable el porcentaje de los que lo han usado en el último mes (27,1% frente al 26,3% de 2023), baja cinco puntos el de los que lo han probado alguna vez (49,5%), según la última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias.

Realizado con 35.256 entrevistas a estudiantes de Enseñanza Secundaria, el estudio bienal refleja descensos también de hipnosedantes y otras drogas más residuales como alucinógenos, éxtasis, cocaína, heroína o inhaladores volátiles, en los tres tramos temporales analizados: alguna vez, últimos doce meses y últimos 30 días.

Ante estos datos, la ministra de Sanidad, Mónica García, lanzó un “mensaje de optimismo” porque “los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años”, lo cual no significa que no haya aún “cifras muy preocupantes” como los altos consumos de alcohol y vapeadores.

La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda, puso el foco en la necesidad de aplicar una perspectiva de género ante la brecha de consumo por sexos, ya que el de drogas legales está más extendido en ellas y el de las ilegales en ellos.

Sustancia favorita

El alcohol sigue siendo la sustancia favorita, pero su consumo frecuente descendió al 51,8%, la cifra más baja desde 1998.

Un 73,9% ha bebido alguna vez en la vida (frente al 75,9% de 2023) y un 71% en los últimos doce meses, 2,5 puntos menos.

También disminuyen las prácticas de riesgo: el 17,2% se ha emborrachado en el último mes y el 24,7% ha practicado consumo en atracón, lo cual sitúa ambos indicadores en sus niveles más bajos desde 2000. La edad media de inicio se mantiene en 13,9 años, empiezan a beber semanalmente a los 14,8 y la primera borrachera la tienen a los 14,6.

El 37,4% consigue el alcohol en casa de otros, casi la mitad lo ha comprado en tiendas de barrio o discotecas y casi un 40% en bares o pubs.

Una mayoría bebe porque lo considera divertido y les gusta cómo les hace sentir; en las chicas es frecuente que lo hagan porque les ayuda cuando están deprimidas.

Además, los adolescentes fuman menos que nunca: el 27,3% lo ha hecho alguna vez en la vida (un 33,4% en 2023), el 21,2% en los últimos doce meses (27,7%) y el 15,5% en los últimos 30 días (21%). Mientras, el consumo diario cae 3,2 puntos hasta el 4,3%. Suelen empezar a los 14,1 años, y a hacerlo diariamente a los 14,4.

La forma más común es combinar cigarrillos de cajetilla y de liar. El 46,4% ha intentado dejarlo en el último año. Un 49,5% ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez, 5,1 puntos menos que hace dos años.

La prevalencia es algo mayor en chicas (50,5%) que en chicos (48,5%), y tiende a crecer entre los 14 y 17 años, con un ligero retroceso a los 18.La mitad vapean sin sustancias psicoactivas añadidas, pero la otra mitad lo combina con nicotina y un pequeño porcentaje con cannabis.

Mayor percepción del riesgo

La percepción del riesgo de sus efectos en la salud se ha disparado 18,5 puntos hasta el 57,3%.

La prevalencia de la sustancia ilegal más consumida baja, tanto de hierba como de resina: el 21% lo ha probado alguna vez, el 15,5% en los últimos doce meses y un 11,6% en los últimos 30 días.

La edad media de inicio desciende a los 14,8 años. La percepción de riesgo ante el consumo habitual alcanza el valor más alto de la serie (94,1%) y ya lo ven más peligroso que el tabaco.

La misma tendencia descendente presentan otras drogas ilegales: el consumo de cocaína alguna vez cae un punto al 1,6%; el de alucinógenos al 1,4% (−0,9 puntos), y el de inhalables volátiles al 2% (−1,2 puntos).

Con una edad media de inicio en 14 años, los tranquilizantes y somníferos han sido utilizados alguna vez por el 17,9% del alumnado, primer descenso desde 2014.

El 9,5% los toman sin receta médica; la prevalencia es más alta entre las chicas (22,7% frente a 13,2%) y aumenta con la edad. Ellos hacen un mayor uso de opioides para colocarse (1,6% frente a 1%).

El consumo de bebidas energéticas se sitúa en el nivel más bajo desde 2016: el 38,6% las ha tomado en el último mes, casi la mitad mezcladas con alcohol.