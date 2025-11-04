Mi cuenta

Sociedad

Investigan el hallazgo de un cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en León

Ep
04/11/2025 15:33
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Europa Press

La Guardia Civil investiga en la localidad leonesa de Lorenzana el hallazgo del cadáver de un hombre de 63 años con los genitales desmembrados.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, el cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, todo apunta a un suceso autolítico.

La víctima tenía los genitales desmembrados, si bien fuentes de la investigación apuntan a una posible automutilación.

