Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja
La víctima ha fallecido por heridas de arma blanca
La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza supuestamente a manos de su pareja, que ya ha sido detenida, según confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón.
El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía.
La víctima es una mujer de 49 años y ha fallecido por heridas de arma blanca.
De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.