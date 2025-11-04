Asesinada una mujer de 49 años en Zaragoza a manos de su pareja

Precinto policial en el acceso a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio EFE

La Policía Nacional investiga como crimen machista el homicidio de una mujer de 49 años perpetrado este martes en Zaragoza supuestamente a manos de su pareja, que ya ha sido detenida, según confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

El crimen se ha cometido a la calle Privilegio de la Unión, en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía.

La víctima es una mujer de 49 años y ha fallecido por heridas de arma blanca.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.