El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Las víctimas dicen que la dimisión de Mazón es "un primer paso" y piden "cárcel"

Efe
03/11/2025 15:18
Integrantes de Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O han participado en un acto este lunes en el Ateneo de Madrid
Integrantes de Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O han participado en un acto este lunes en el Ateneo de Madrid
EFE

Las víctimas de la dana han expresado este lunes que la dimisión de Carlos Mazón es solo "un primer paso", que no pararán hasta llevar a los responsables "a la cárcel" y que la renuncia del presidente de la Generalitat es "un éxito de la dignidad" de los valencianos.

"Es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso", ha afirmado Salva Mocgoli, de la Asociación de Damificados de l’Horta Sud, en un acto de apoyo a las víctimas, ante su comparecencia del martes en la Comisión de Investigación del Congreso, por parte de una treintena de asociaciones sociales y sindicales en el Ateneo de Madrid.

"No vamos a para hasta llevar a esta gente a la cárcel y hasta cambiar la cultura de la prevención y de las emergencias en este país", ha añadido el portavoz.

