Sociedad

Un fallecido y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator, en Almería

Europa Press
31/10/2025 12:48
Imagen de una demostración dinámica realizada por el Ejército de Tierra en Viator
Imagen de una demostración dinámica realizada por el Ejército de Tierra en Viator
EFE

Una explosión registrada en el campo de maniobras de la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería), donde tiene su sede La Legión, ha dejado al menos un muerto y un herido grave en la mañana de este viernes.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y otras cercanas a la investigación han confirmado a Europa Press la deflagración que se ha producido minutos antes de las 11.00 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento.

Desde el centro coordinador se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que han desplazado un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos intentando esclarece lo ocurrido.

Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.

