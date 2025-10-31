Mi cuenta

El Ideal Gallego

Sociedad

El PP deja en Mazón su decisión de dimitir y apoya el derecho de las víctimas a protestar

Efe
31/10/2025 15:44
Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA
Mazón
Archivo El Ideal Gallego

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado este viernes en manos del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su posible decisión de dimitir, tras los abucheos que recibió el miércoles en la ceremonia por el aniversario de la dana.

"La decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal y por lo tanto es el señor Mazón el debe decidir su futuro político", ha apuntado en una rueda de prensa en el Congreso.

Carlos Mazón saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Valencia homenajea a las víctimas de la dana con presencia de Mazón, que fue abucheado

Más información

Todo ello después de que Mazón afirmara el jueves que se hacía cargo de lo sucedido en el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda".

En una entrevista en La Sexta, Muñoz -que también estuvo presente en el funeral, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- ha dicho que las víctimas "tienen que poder decir lo que quieren" y "en los términos en los que consideren".

"Lo que tiene que prevalecer es que las víctimas siempre puedan decir lo que consideren y expresar su dolor como crean oportuno", ha agregado la portavoz, quien ha añadido que también tienen derecho a buscar culpables.

