El mes más esperado para los seguidores de 'Stranger Things': en noviembre llega la quinta y última temporada

Stranger Things Netflix

Noviembre es el mes esperado por los seguidores de la serie de Netflix 'Stranger Things' para poder disfrutar de su quinta y última temporada, aunque la plataforma prolongará el final hasta diciembre, y también lo es para los que ya sueñan con el reparto de lujo de la nueva producción de Disney +, 'Todas las de la ley', encabezada por Kim Kardashian.

También en los próximos días llegarán a las principales plataformas otras esperadas series, algunas originales, como 'Me encanta Los Ángeles', en HBO Max, y segundas partes como 'Palm Royal' en Apple TV o la de 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros', que se estrenará el 7 de noviembre en Prime Video.

- 'Stranger Things' (Netflix) Temporada final - 26 de noviembre

El 26 de noviembre será el inicio de la esperada quinta y última temporada de 'Stranger Things' en Netflix, que mantendrá el suspense del final hasta el 31 de diciembre, ya que la plataforma ha decidido dividir en tres partes su emisión.

La primera parte de esta serie, que se centra en un grupo de amigos que luchan contra fuerzas sobrenaturales y misteriosas en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana (EE.UU.), y que está encabezada por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (Once), entre otros, tendrá cuatro capítulos; la segunda (25 de diciembre) tres, y uno el final.

- 'Todas las de la ley' (Disney +) - 4 de noviembre

En noviembre llega a Disney+ la serie original 'Todas las de la ley', sobre un grupo de abogadas especializadas en divorcios que cuenta con un plantel de lujo, con Kim Kardashian, Noami Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close como protagonistas.

Cansadas de trabajar en un bufete dominado por hombres, estas mujeres "duras, brillantes y emocionalmente complicadas" se enfrentan a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas. Un argumento que no pude dejar indiferente.

- 'Me encanta Los Ángeles' (HBO Max) - 3 de noviembre

Nada más empezar noviembre en HBO Max se podrá ver 'Me encanta los Ángeles', su serie cómica original, en la que un grupo de amigos navega por la vida y el amor en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

Creada y protagonizada por Rachel Sennott ('El club de las peleadoras', 'Shiva Baby'), esta producción cuenta con ocho episodios que se estrenarán semanalmente hasta el capítulo final, el lunes 22 de diciembre.

Además de Sennott (en el palel de Maia), la serie cuenta con un reparto en el que participan Jordan Firstman (Charlie), Josh Hutcherson (Dylan), Odessa A'zion (Tallulah) y True Whitaker como Alani.

- 'Muerte por un rayo' (Netflix) - 6 de noviembre

El 6 de noviembre llega a Movistar + 'Muerte por un rayo', una serie dramática que narra la épica y asombrosa historia real de James Garfield, el reticente vigésimo presidente de los Estados Unidos, y su mayor admirador, Charles Guiteau, el hombre que acabaría asesinándolo.

La serie está basada en el libro de no ficción titulado 'Destiny of the Republic: A Tale of Madness, Medicine and the Murder of a President' de Candice Millard.

- 'Pluribus' (Apple TV) - 7 de noviembre

'Pluribus' es la esperada nueva serie del guionista y director Vince Gilligan, creador de 'Breaking Bad' y cocreador de 'Better Call Saul', que estrenará sus dos primeros capítulos (de un total de nueve) en Apple TV el 7 de noviembre.

Ya ha renovado una segunda temporada, por lo que se presiente el éxito de esta producción original de ciencia ficción en la que la persona más miserable de la Tierra tiene que salvar al mundo de la felicidad.

Está protagonizada por Rhea Seehorn, quien obtuvo dos nominaciones al Emmy por su actuación en 'Better Call Saul', y por Karolina Wydra ('Sneaky Pete').

Y entre las segundas temporadas más esperadas están la de la comedia 'Palm royale', producida y protagonizada por Kristen Wiig y Laura Dern, que llegará a Apple TV el 12 de noviembre, y 'Maxton Hall: Un mundo entre nosotros', el 7 de noviembre en Prime Video, cuya nueva entrega está basada en la segunda parte de la saga superventas 'Save you' de Mona Kasten.