El Gobierno francés admite una "subestimación crónica" del riesgo de robo en el Louvre

Museo Louvre de París EFE

Las investigaciones administrativas sobre los fallos de seguridad en el Museo del Louvre, encargadas tras el robo del pasado 19 de octubre, revelan una "subestimación crónica" y "estructural" de los riesgos de intrusión, indicó este viernes la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

En declaraciones a la televisión TF1, Dati afirmó que ese riesgo se ha subestimado desde hace más de veinte años, que el dispositivo de seguridad del museo más visitado del mundo está "subequipado" y los protocolos "obsoletos".

"¿Por qué? Porque no ha sido una prioridad", explicó la ministra.

Indicó que tampoco la organización y la estructura de gobernanza están adaptados a esos riesgos y, por ello, una de las medidas a tomar de manera urgente va a ser crear una dirección de seguridad, tal y como le ha pedido a la presidenta del museo, Laurence des Cars, para que el Louvre cuente con una visión global de los riesgos y una "estrategia coherente".

Antes de finales de 2025, prometió que se van a instaurar nuevos dispositivos anti-intrusión, teniendo en cuenta que "el fallo de seguridad principal es evidentemente el dispositivo de seguridad exterior", como lo muestra el hecho de que los ladrones reventaran una ventana para llevarse, en apenas unos minutos, varias piezas de las joyas de la Corona francesa.

Habrá "equipamientos modernizados" para proteger mejor las obras en el interior y a los empleados dedicados a controlar las salas se les dará una formación de seguridad "obligatoria y sistemática", ya que actualmente no están lo suficientemente preparados, según Dati.

La ministra comunicó este diagnóstico un día después de que las autoridades confirmaran nuevas detenciones por el robo, hasta un total de siete desde el fin de semana pasado, pero por el momento no se han recuperado las joyas robadas.

El valor material del botín robado fue estimado por el Louvre en unos 88 millones de euros, mientras que el patrimonial e histórico es inestimable, según los expertos.