Alertan del riesgo por partículas radioactivas en la zona donde se prevé construir 1.600 casas en Palomares

Palomares Agencias

La aprobación ambiental emitida por la Junta de Andalucía al proyecto urbanístico que prevé levantar unas 1.600 viviendas en primera línea de playa en Palomares, pedanía de Cuevas del Almanzora (Almería), ha suscitado la oposición de Ecologistas en Acción, que alerta del riesgo de remover partículas radiactivas procedentes del accidente nuclear de 1966.

El abogado y portavoz de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha señalado en declaraciones remitidas a los medios que el proyecto afectaría a terrenos próximos a las zonas valladas donde aún persisten restos de plutonio y americio. “Las partículas no permanecen estables; se mueven con el viento, el agua y la fauna”, ha advertido.

Domínguez ha recordado que en la playa de Quitapellejos, situada junto al sector donde se prevé construir, “los vehículos contaminados fueron lavados durante meses tras el accidente”, por lo que considera que “todo ese polvo radiactivo quedó allí depositado”.

A su juicio, los trabajos de cimentación “podrían volver a liberar ese material”.

“Si levantan la zona para hacer los cimientos, van a levantar también el plutonio. Recomiendo que nadie se acerque por allí si comienzan las obras y, si lo hacen, que usen una mascarilla potente”, ha afirmado.

Ecologistas en Acción, el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) y otros colectivos preparan alegaciones contra el proyecto, que cuenta con informe favorable de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul desde el pasado 23 de octubre.

El sector PA-4 de Palomares, actualmente sin edificaciones salvo una estación de servicio, contempla 936 viviendas en edificios de cuatro plantas y 664 unifamiliares, además de un hotel, zonas verdes, espacios educativos y un paseo marítimo de 2,2 kilómetros entre la rambla del Jatico y la desembocadura del río Almanzora.

La autorización ambiental tiene una validez de cuatro años, plazo en el que deberán iniciarse las obras para no perder vigencia.